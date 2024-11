Bruna Biancardi e Mavie assistem Neymar Jr em campo: 'Fãs número 1'

Que fofura! A influenciadora Bruna Biancardi encantou ao mostrar a pequena Mavie acompanhando de perto o pai, Neymar Jr, em campo

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi encantou os fãs ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros ao lado da filha, Mavie, de 1 ano. Vestindo o uniforme do Al-Hilal, atual time de Neymar Jr, as duas acompanharam o jogador em campo na segunda-feira, 4, diretamente da arquibancada do estádio.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna mostrou a herdeira bastante concentrada enquanto assistia ao pai jogando a partida contra o Esteghlal. O atleta brasileiro fez questão de republicar uma das imagens da companheira e da pequena em seu perfil oficial: "Meus amores", declarou ele.

Esbanjando fofura e vestindo uma camisa com o nome do famoso, Mavie provou que, apesar da pouca idade, já é uma grande torcedora de Neymar Jr. "Fãs número 1 do papai", escreveu Bruna Biancardi na legenda do clique.

Vale lembrar que Neymar retornou ao esporte há pouco tempo. O jogador de futebol brasileiro passou quase um ano se recuperando de uma lesão grave. A partida do Al-Hilal contra o Esteghlal foi a segunda entrada em campo do atleta desde sua volta.

Ele, inclusive, precisou ser substituído no jogo de segunda-feira, 4, após sentir fortes dores na perna. "Senti como se fosse a dor de uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais... É normal após um ano isso acontecer. Os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter mais cuidado e mais minutos para jogar", disse Neymar Jr em suas redes sociais.

Confira as fotos de Mavie e Bruna Biancardi no estádio:

