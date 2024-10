Jojo Todynho faz festão luxuoso com coroação e mais para a avó; veja

Considerando a avó uma mãe, Jojo Todynho faz grande festa luxuosa para Rita Maria de Jesus Menezes e emociona com detalhes

A avó de Jojo Todynho, Rita Maria de Jesus Menezes, completou 80 anos e a cantora fez uma grande festa para a senhora que considera sua mãe. Para o evento, a famosa alugou um espaço e surpreendeu com a decoração e looks para o momento especial.

Em sua rede social, a futura advogada postou os registros e chamou a atenção ao aparecer com um vestido rosa com parte de cima transparente e repleta de brilhos. Já a aniversariante surgiu com um modelo muito elegante nos tons da decoração e com uma espécie de renda.

Além de muitos balões, a festa da avó de Jojo Todynho teve flores, bolo com pintura e dona Rita ainda teve seu segundo look para uma coroação. A senhora trocou o vestido a apareceu com um modelo azul cheio de brilhos além de uma coroa na cabeça para receber um colar da neta. Para deixar a comemoração mais especial, a famosa, que foi criada pela vó, ainda contratou um cover de Roberto Carlos para um show.

É bom lembrar que, nos últimos meses, a cantora perdeu cerca de 60 kg depois da cirurgia bariátrica e mudança de hábitos, como dieta e treino. A artista ainda passou por cirurgias para tirar excesso de pele, gordura e diminuir os seios. Além de ter trocado o implante de silicone por motivo estético, ela explicou que também fez a cirurgia por questão de saúde.

Confira as fotos da festa da avó de Jojo Todynho:

Jojo Todynho conta como conheceu o novo namorado

A cantora Jojo Todynho está apaixonada! Nas últimas semanas, ela mostrou a primeira foto trocando um beijo apaixonado com o empresário Kleber Bulhões durante um passeio em um parque de diversões na Califórnia, Estados Unidos. Agora, ela contou como eles se conheceram.

Em conversa com o colunista Leo Dias, a funkeira disse que conhece o empresário há três anos, quando eles deram Match em um aplicativo. Porém, eles perderam o contato e só voltaram a se encontrar há alguns meses. O pedido do namoro aconteceu há poucos dias. Saiba tudo aqui.