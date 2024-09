Helô Pinheiro mostra bolsa que ganhou na festa de Rafaella Justus

Após dias da grande festa de Rafaella Justus, Helô Pinheiro mostra bolsa com estampa de pintura personalizada que ganhou no evento; veja

A festa de Rafaella Justus teve mais de uma lembrancinha e Helô Pinheiro mostrou com detalhes uma delas em sua rede social. A eterna Garota de Ipanema então exibiu uma das bolsas que foram dadas ao cerca de 400 convidados do evento luxuoso, ocorrido em hotel em São Paulo, na sexta-feira, 30.

Com o item em suas mãos, a famosa mostrou que o item personalizado é puro luxo, afinal, a estampa da bolsinha foi feita a partir de uma pintura. A mãe de Ticiane Pinheiro ficou encantada com o item e o mostrou no vídeo.

É bom lembrar que além da bolsa, os convidados de Rafaella Justus tiveram muitas outras opções de lembranças. Para as 15 amigas, a jovem escolheu um item de mais de R$ 600 para cada uma. Após o grande evento, Ticiane Pinheiro precisou esclarecer ao ser cobrada por pessoas próximas sobre não terem sido convidadas.

Leia também:Rafa Justus é presenteada pela avó com pulseira avaliada em R$ 40 mil

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Rafaella Justus colocou regra para o look das 15 amigas em sua festa

Os detalhes da festa de 15 anos de Rafaella Justus chamaram a atenção e ainda estão rendendo comentários. Em sua rede social, a apresentadora Ticiane Pinheiro respondeu a algumas dúvidas sobre o evento luxuoso de sua primogênita e compartilhou algumas curiosidades.

Além de falar sobre a mudança de seu vestido na celebração e revelar qual foi o presente que a aniversariante deu para as suas 15 amigas, a esposa de Cesar Talli comentou como a anfitriã criou um padrão o look das 15 eleitas.

Rafaella Justus não apenas escolheu a cor verde, mas também colocou uma regra e deixou uma parte livre para as meninas escolherem. "A Rafa escolheu a cor e o modelo da saia e as amigas puderam criar a parte de cima!", contou Ticiane Pinheiro a ideia de sua herdeira para o traje das amigas.