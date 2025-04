BBB 25: Maike se desculpa com Renata por atitudes: 'Não lembrava'

O brother Maike conversou com Renata sobre seu comportamento durante a madrugada no BBB 25 e pediu desculpas à sister

A confraternização realizada na madrugada desta quinta-feira, 10, no BBB 25, rendeu assunto entre alguns brothers. Durante a 'festa', Maike acabou recebendo algumas advertências da produção do reality show por atitudes com Renata, como puxar o cabelo e morder o braço da sister.

Durante esta manhã, o paulistano se desculpou com a bailarina por seu comportamento. Maike ainda explicou para Renata que não se lembrava de tudo o que aconteceu e, por isso, pediu para que a sister relatasse os acontecimentos.

A bailarina, por sua vez, contou que o brother se declarou em alguns momentos. "Começou fofinho, com muitas declarações. Depois, se passou um pouco. Levou atenções. Se passou um pouco comigo, também", disse ela. "Com você? Sério? Me desculpa", reagiu Maike.

"Pediu desculpa várias vezes, aí eu disse que eu não ia dormir contigo, aí quando a gente chegou, tu: 'vem para cá'", continuou a sister. "O que eu fiz com você?", questionou o participante. "Ficou puxando meu cabelo... Aí eu reclamei, falei 'para', já falei várias vezes, e aí você levou um 'atenção', na hora", contou Renata.

"Me desculpa", reforçou Maike. "Você não lembra de nada?", perguntou a bailarina. "Lembro de algumas coisas, coisas específicas. Mas disso aí eu não lembrava, não . Que merd*", respondeu ele, por fim.

💬Maike: "Está brava?"

💬Renata: "Fiquei um pouco, mas estou de boa, agora."

💬Maike: "Desculpa de verdade."

Maike recebe nova advertência da produção

Durante a madrugada desta quinta-feira, 10, Maike recebeu algumas broncas da produção do BBB 25 após algumas atitudes com Renata. Na ocasião, o brother chegou a morder o braço da bailarina em uma interação e, momentos depois, puxou seu cabelo.

Nesta manhã, Maike ganhou uma nova advertência após reclamar da perda de estalecas. "Tomei 12 atenções! Não fiz nada, velho!", declarou o brother. "12 hoje?", questionou Guilherme, surpreso com a informação.

"Foi hoje! A produção hoje estava atenta! Vou até parar, não vou falar mais nada. Não aguento mais. Tomei até estalecada", acrescentou Maike. Em outro momento, o paulistano recebeu uma segunda chamada de atenção. "Não é possível, mano. Desculpa, não aguento mais tomar nada de vocês. Vocês estão certos!", reagiu ele.

