Rafa Justus é presenteada pela avó com pulseira avaliada em R$ 40 mil

Avó de Rafa Justus, Helô Pinheiro presenteou a neta com pulseira de ouro e diamantes no valor de R$ 40 mil e explicou tradição familiar: "Não quebra"

Mãe de Ticiane Pinheiro, Helô Pinheiro tem a tradição de presentear as filhas e netas com uma joia em seu aniversário de 15 anos. O acessório em questão é uma pulseira de ouro que leva o nome delas escrito em diamantes. E a última presenteada com o item foi Rafa Justus, que celebrou a fase de debutante em uma festa de luxo.

Para a neta, fruto do relacionamento de Ticiane com Roberto Justus, a eterna Garota de Ipanema encomendou um bracelete em ouro de 18k, de 12 gramas, com 50 brilhantes, no valor de R$ 40 mil. “Sempre fiz isso com a Kiki, com a Jo e com a Tici. E depois com as minhas netas. Comecei com a Bruna, a mais velha, com a Loli, quando as duas fizeram 15 anos, e agora com a Rafa”, disse Helô em entrevista ao Gshow.

E ela garantiu que não pretende acabar com a tradição! Quando questionada se a caçula Manu, filha de Ticiane Pinheiro com o jornalista César Tralli, também será presenteada quando completar 15 anos, a empresária respondeu:

“Para ela é só daqui a 10 anos. Aí eu me pergunto: será que vou estar viva? Pensei em já deixar prontinha, num cofre, para daqui a dois ou três aninhos, porque se eu não estiver aqui nessa vida, pelo menos a tradição não quebra”.

Rafa Justus é presenteada com pulseira de ouro e diamantes. Foto: Arquivo pessoal

Saiba qual foi o sabor do bolo de 15 anos da festa de Rafaella Justus

A adolescente Rafaella Justus comemorou o seu aniversário de 15 anos em uma festa de debutante luxuosa em São Paulo na semana passada. Porém, os detalhes da celebração seguem sendo descobertos pelos fãs. Desta vez, a confeiteira Mariana Franco Junqueira revelou qual foi o sabor do recheio do bolo de aniversário de Rafa Justus.

Ao responder dúvidas dos fãs no Instagram, a profissional contou que o bolo tinha o sabor de bem-casado, que é um feito com doce de leite.

O bolo de Rafaella ainda chamou a atenção pela riqueza de detalhes. O doce foi feito com três camadas decoradas com rosas de açúcar e foi estampado com o mesmo desenho do convite da festa. "A @rafapinheirojustus pediu um bolo moderno, sofisticado, romântico, cor de rosa e decorado com rosas! Criamos um bolo único e exclusivo, aplicamos a textura do convite na finalização do bolo e uma escultura de papel de arroz, modelada com vapor de água e pintada com tons de rosa perolado e finalizamos a decoração com 15 rosas, cada uma simbolizando 1 ano de sua vida", disse ela.