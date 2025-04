Giulia Costa desabafa sobre comparações com a mãe, Flávia Alessandra: 'Haja terapia'

A filha da atriz Flávia Alesssandra, Giulia Costa, fez um breve desabafo após se deparar com uma onda de comentários a respeito de sua aparência

A filha da atriz Flávia Alesssandra, Giulia Costa, usou as redes sociais para fazer um breve desabafo após se deparar com uma onda de comentários a respeito de sua aparência. Em um vídeo compartilhado, ela reconheceu que algumas mensagens negativas ainda mexem com a sua autoconfiança e falou sobre as comparações com a mãe.

"Não entendo porque julgam e não consigo me achar linda talvez porque me julgam tanto", disparou a filha de Flávia Alessandra ao ler um comentário sobre ela receber tanto hate. Em uma outra mensagem, uma seguidora enalteceu a autenticidade de Giulia e destacou que, ao contrário de muitas, ela não recorre a filtros exagerados para realçar a beleza.

"Obrigada! Eu acho que cada um tem sua forma de enxergar, mas precisamos tomar cuidado com essa era de filtros, harmonizações, procedimentos estéticos, não sou contra, mas eu acho que precisa fazer com medida. Tudo que é exagerado não é bom", respondeu a atriz.

Em seguida, ela leu uma crítica: "Dá pra não caber na tela do celular"."Cara... Vendo a foto de perfil dessa mulher que deve ter uns 40, 50 anos, ela está na imagem com a filha ou filho, sei lá, fico me perguntando como ela agiria se alguém fizesse um comentário desse pra filha dela? Tacasse esse hate... Certeza de que ela não iria gostar...", refletiu Giulia.

Após ler um comentário positivo, ela completou: "A Internet é um lugar que pode ser muito ruim e pode fazer a gente ficar amarrada em vários padrões, expectativas, então, sempre prezo que minhas redes sejam um ambiente de acolhimento."

Comparações com a mãe

Em seguida, Giulia falou sobre ser comparada com a mãe ao ler mais uma crítica: "A filha parece mais velha que a mãe." "Tem muito comentário me comparando com a minha mãe. Eu acho doentio. Essa coisa da comparação feminina já rola entre as mulheres, em criar uma rivalidade... mas querer criar isso entre mãe e filha? Cara, é muito errado! Haja terapia para essa querida e para mim, né?", desabafou.

