Casamento de Ana Maria Braga: apresentadora posta vídeo do evento

O casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda aconteceu na última sexta-feria, 04, na mansão da famosa em São Paulo. A festa intimista reuniu cerca de 50 convidados, alguns deles famosos, como foi revelado no vídeo postado pela apresentadora nesta quarta-feira, 09.

No registro publicado pela loira, é possível ver como alguns ambientes da casa foram decorados para a união civil do casal. O bolo simples da comunicadora também foi exibido novamente e a interação dos convidados foram mostradas. Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Luciano Huck, Gil do Vigor, Eliana, Tati Machado e outros apareceram curtindo o momento especial dos pombinhos.

"O amor não é só paixão. Não é apenas o começo, a faísca inicial. O amor verdadeiro é o que vem depois, quando a paixão se vai. Quando você se levanta e ainda quer estar com a pessoa. Quando a escolha é diária, mesmo quando é difícil. Amar é trabalho. É construção. É quando os dois decidem permanecer, mesmo quando seria mais fácil ir embora", refletiu a comandante do Mais Você ao compartilhar um pouco do grande dia com seus seguidores.

Veja o vídeo do casamento de Ana Maria Braga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

O amor de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

Vale lembrar que este é o quinto casamento de Ana Maria. Ela e Fábio estão juntos há cerca de quatro anos, sendo que assumiram o romance publicamente em janeiro de 2023, quando surgiram juntos em uma viagem para a África do Sul.

Os dois se conheceram nos bastidores do programa Mais Você, da Globo. “Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar” , disse ela no programa Altas Horas sobre o início do romance deles.

