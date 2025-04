Médico faz alerta sobre estado delicado de Preta Gil: 'Mais suscetível'

Oncologista Jorge Abissamra faz alerta sobre quadro de saúde de Preta Gil após infecção urinária e transferência de UTI aérea

A cantora Preta Gil precisou ser transferida de hospital em um avião UTI no último final de semana. A artista estava internada em um hospital no Rio de Janeiro, mas a equipe médica decidiu levá-la para São Paulo, onde ela já realiza tratamento contra o câncer há alguns anos.

A transferência chamou atenção do público e levantou uma dúvida importante: por que uma infecção urinária em um paciente oncológico exige tanto cuidado? A CARAS Brasilconversou com o oncologistaJorge Abissamra, que explicou os riscos e os procedimentos necessários nesses casos.

Uma infecção urinária pode atrapalhar o tratamento de câncer?

Segundo o especialista, a infecção urinária em pacientes com câncer precisa de atenção redobrada, principalmente porque esses pacientes costumam ter o sistema imunológico mais frágil.

"Um paciente em tratamento oncológico, geralmente, é um paciente imunodeprimido e mais suscetível a infecções. Em vigência de infecção, é prudente parar momentaneamente o tratamento oncológico até a resolução do quadro infeccioso. A equipe médica fica sempre atenta e evita essas condições ou prioriza a resolução do quadro infeccioso com máxima brevidade", explicou o oncologista.

Preta Gil está em tratamento contra câncer em hospital de São Paulo - Instagram

Por que Preta Gil precisou ser transferida para São Paulo?

De acordo com o médico, a transferência não costuma ser motivada apenas pela infecção em si, mas por um conjunto de fatores ligados ao tratamento do câncer. No caso de Preta Gil, a escolha de levá-la para São Paulo tem relação direta com o acompanhamento próximo da equipe que já cuida dela.

"A transferência geralmente não se dá pelo quadro infeccioso, mas por todo um contexto oncológico associado a esse quadro, ou seja, o paciente não precisa tratar a infecção na unidade que faz o tratamento oncológico, mas é prudente que a equipe da oncologia que acompanha esse paciente esteja próxima ou integrada ao tratamento infeccioso, para planejar os próximos passos e tempo de ação da conduta oncológica", ressaltou Abissamra.

A infecção urinária de Preta Gil muda o tratamento do câncer?

Apesar da preocupação, o médico esclareceu que a infecção urinária que Preta Gil apresentou não deve alterar de forma significativa o tratamento oncológico dela.

"A infecção urinária que Preta Gil teve, aparentemente, não muda a abordagem oncológica, pois não parece ser algo grave do ponto de vista infeccioso. A principal questão que provavelmente deve ter atenção da equipe médica é a evolução do quadro oncológico mediante a baixa resposta ao tratamento ofertado", afirmou o especialista.

Pacientes com câncer estão mais propensos a infecções?

O oncologista explicou que o risco maior de infecções em pacientes com câncer é consequência direta do tratamento e da própria doença.

"O paciente oncológico geralmente é mais suscetível a infecções pela imunossupressão, geral, pelo uso da quimioterapia, ou seja, pela debilidade que a doença causa no paciente", finalizou o médico.

