Ex-namorados, André Marques e Fernanda Vasconcellos reaparecem juntos

André Marques exibe fotos de reencontro com a ex-namorada, a atriz Fernanda Vasconcellos, em compromisso profissional

O apresentador André Marques reencontrou sua ex-namorada, a atriz Fernanda Vasconcellos, em um compromisso profissional. Os dois viveram um romance entre 2005 e 2008. Agora, eles mostraram que o término foi amigável e se reencontraram para uma entrevista no Jornal O Globo.

Os dois participaram de uma entrevista sobre a novela Malhação, da qual eles fizeram parte no início da carreira. “Fui participar do videocast Novelão da Anna Luiza Santiago com minha amada amiga Fernanda Vasconcellos e o amado Emanuel Jacobina”, afirmou ele na legenda.

Durante a entrevista, André contou que eles se conheceram nos bastidores do Vídeo Show, que ele apresentava na Globo, quando ela estava no ar em Malhação. "No "Vídeo show", eu entrevistava todo mundo. Ela começou esta temporada, que era um baita sucesso. Eu sempre entrevistava ela e a inimiga dela na novela, a Joana (Balaguer). Elas eram lindas, eu ficava paquerando. Ficamos amigos e namoramos, inclusive", disse ele.

André Marques recusou convite da Band

Conhecido por uma longa trajetória de trabalhos na TV Globo, o apresentador André Marques recusou o convite da Band para assumir o comando do MasterChef após a saída de Ana Paula Padrão. Em entrevista recente ao jornalista Lucas Pasin, do Splash UOL, ele explicou que, apesar de se sentir honrado pela proposta, optou por não aceitá-la devido a compromissos já assumidos e projetos pessoais que deseja priorizar em 2025.

A Band buscava um substituto para Ana Paula Padrão, que se despede do programa no final deste ano, e via em André Marques uma oportunidade para renovar o formato. No entanto, o apresentador explicou que sua agenda para o próximo ano já está cheia, mas agradeceu pela lembrança e ressaltou estar feliz com o reconhecimento de seu trabalho.

“Fiquei feliz com o convite. Tenho recebido chamados de algumas emissoras para comandar programas, e priorizo coisas que eu amo, como bichos, gastronomia e viagens. No caso do MasterChef, tinha super a ver com o que eu gosto, mas por conta da agenda que eu já tinha, não consegui aceitar”, disse André.

