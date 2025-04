Veja os looks dos famosos na festa da filha de Viih Tube e Eliezer

Celebridades marcam presença na festa de 2 anos de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, e entram no tema do evento com looks na cor rosa

Os influenciadores Eliezer e Viih Tube reuniram amigos e familiares para a festa de aniversário da filha, Lua, que completou 2 anos de idade nesta quarta-feira, 9. O evento aconteceu em um buffet em São Paulo e contou com a presença de amigos famosos da família, incluindo vários ex-BBBs.

Entre os convidados estavam Pocah, Amanda Meirelles, Gustavo Marsengo, Laís Caldas, Bárbara Heck e outras celebridades. Todos os convidados se inspiraram no tema da festa, que foi a boneca Barbie, e usaram looks na cor rosa.

Lua chegou em sua festa com um modelito pink ao lado dos pais e do irmão caçula, Ravi. Veja o look dela aqui.

Veja os looks dos famosos:

O look da aniversariante e dos pais

Os influenciadores digitais e ex-BBBs Eliezer e Viih Tube estão radiantes nesta quarta-feira, 9, com a celebração do aniversário de dois anos da filha mais velha, Lua. A família foi fotografada com fantasias inspiradas no tema da festa ao chegarem no local da comemoração.

No início da tarde, Viih, Eliezer, Lua e o bebê Ravi surgiram com looks inspirados no universo da boneca Barbie. Mãe e filha usaram looks inspirados na Barbie com vestidos na cor pink e muitos detalhes fofíssimos. Enquanto isso, pai e filho usaram looks de Ken, que é o namorado da boneca.

Na chegada ao local da festa, a família esbanjou sorrisos e alegria com a data especial.

Nas redes sociais, Viih Tube falou sobre o aniversário da filha. "Dois anos da melhor coisa da minha vida! Me tornei sua mãe! Eu vejo Deus em você minha filha. Obrigada meu Deus pela vida da minha filha, pela saúde, pela família, pelo amor, por tudo que o senhor a deu! Você é minha vida Lua, eu não consigo nem descrever o que eu sinto por você! Eu te amo daqui até a lua!", afirmou ela.

