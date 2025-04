Thay Bergamim recorda momentos de crise crescendo em frente às câmeras: 'Questão'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Thay Bergamim fala sobre os 20 anos de carreira e comenta como foi crescer trabalhando com atuação

Com 20 anos de carreira, Thay Bergamim (25), a Betina de A Caverna Encantada (SBT), começou cedo sua trajetória como atriz. Desde pequena, ela precisou aprender a lidar com os prós e contras da profissão, e recorda que passou por momentos de crise em sua autoestima crescendo em frente às câmeras.

"Sempre rolam momentos de crise. Tinha uma grande questão quando era mais nova. Queria sempre estar me sentindo bonita em cena. Então, se um ângulo não me favorecia, passava a odiar aquela cena ou foto. Hoje, aprendi a ver beleza nisso. Depois que me desapeguei disso, consegui me divertir muito mais", conta Thay Bergamim , em entrevista à CARAS Brasil.

Apesar disso, a atriz assegura que não sentiu impacto negativo em sua infância ao já ter começado a trabalhar nova. Para ela, não era um trabalho e sim, uma diversão. "Enquanto faziam a lição de casa, eu ensaiava uma peça. Meus pais deixaram muito claro que eu não tinha obrigação de fazer testes. Sempre respeitaram a minha vontade."

Mesmo assim, as incertezas da profissão já balançaram sua decisão de seguir na carreira. Bergamim diz que, em certo momento, chegou a pensar em desistir. "Estava passando por uma fase de tantos nãos que comecei a duvidar da minha capacidade."

"Achei que tinha perdido meu brilho. Achei que não era boa, não tinha talento, não ia conseguir mais nada. Mas quando a novela chegou para mim, comecei a sonhar de novo. Senti que era a confirmação do meu caminho", completa.

Hoje, duas décadas após o início da carreira, a jovem atriz conta que conseguiu se desenvolver e trazer um olhar mais técnico para seu trabalho. "Sinto que estou aproveitando mais. Consigo me jogar. A maturidade veio acompanhada de trabalhar desde cedo."

