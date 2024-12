Fotos: Fãs marcam presença em festa pelos 50 milhões de seguidores de Virginia

Nesta quarta-feira, 18, a influenciadora Virginia Fonseca promoveu uma festa para celebrar os 50 milhões de seguidores que ela alcançou no Instagram

Nesta quarta-feira, 18, a influenciadora digital Virginia Fonseca promoveu uma festa luxuosa na Casa Fasano, em São Paulo. O evento, que celebrou 50 milhões de seguidores que ela alcançou no Instagram em setembro deste ano, contou com a presença de alguns fãs da esposa do cantor Zé Felipe,

A seleção dos fãs que integraram a lista de convidados foi realizada por meio de um sorteio no Instagram da agência Talismã Digital, há algumas semanas. A assessoria destacou que os participantes deveriam ter, no mínimo, 18 anos para concorrer.

De acordo com informações do portal Leo Dias, a influenciadora custeou todas as despesas, incluindo deslocamento e hospedagem, para garantir a participação dos seguidores no evento. Veja as fotos:

Como foi o look de Virginia para a festa?

Em uma série de registros, Virginia exibiu um vestido all black acompanhado por um longo tecido bufante em branco. A escolha harmoniza a proposta clássica e elegante da anfitriã.

Para antecipar as novidades da noite, a apresentadora começou dando um spoiler do look e da maquiagem no Story de seu perfil no Instagram. A vestimenta all black e os tons terrosos na make harmonizaram com a proposta da festa, decorada com itens dourados. Veja aqui as fotos!

Já para decorar o local, lustres e estruturas de metal foram colocados no salão pela equipe responsável - e a empresária ganhou até uma estátua dourada de si. Foram precisos 94 horas de montagem para que o evento se tornasse realidade.

Vale lembrar que Virginia alcançou a marca de 50 milhões de seguidores no Instagram no dia 22 de setembro deste ano. Na ocasião, ela fez um ensaio fotográfico ao lado da família.

