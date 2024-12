Seguidores foram convidados para a festa de 50 milhões de Virginia? Equipe revela bastidores

Com a promessa de uma festa luxuosa pelos 50 milhões de seguidores, a equipe de Virginia Fonseca explicou como os fãs foram selecionados para o evento

Nesta quarta-feira, 18, Virginia Fonseca celebrará a marca de 50 milhões de seguidores com uma festa grandiosa na Casa Fasano, em São Paulo. A grande dúvida era sobre a presença dos fãs no evento. Em contato com o Portal LeoDias, a equipe da influenciadora confirmou que alguns seguidores serão convidados.

A seleção dos fãs foi feita por meio de um sorteio divulgado no Instagram da agência Talismã Digital, há algumas semanas. A assessoria destacou que os participantes do sorteio deveriam ser maiores de 18 anos. “Está chegando o grande dia. É fã da Virgínia e quer viver esse momento inesquecível? Concorra e tenha a chance de estar na festa de 50 milhões", dizia a publicação.

Em contato com o veículo, a assessoria da apresentadora do Sabadou, no SBT, explicou que o sorteio já foi realizado. Embora o número exato de fãs não tenha sido revelado, a equipe garantiu que eles estarão presentes para comemorar essa conquista com a influenciadora.

Virginia ganha estátua gigante com seu rosto em festa de 50 milhões

A influenciadora digital Virginia Fonseca já está contando as horas para o início de sua festa luxuosa para celebrar os 50 milhões de seguidores no Instagram. O evento acontecerá na noite desta quarta-feira, 18, em São Paulo, e promete atrair todos os olhares.

Durante a tarde, a estrela foi visitar o local para conferir a decoração e deu um spoiler inusitado nas redes sociais. Virginia revelou que foi transformada em uma estátua gigante.

O rosto dela foi esculpido em uma estátua para enfeitar o local da festa. O rosto dela enorme mostrou a estrela de cabelo solto e com olhar poderoso. Veja o registro!

