Leonardo dá corte ao receber pedido de convite da festa de Virginia

Após receber inúmeros pedidos para festa de Virginia, Leonardo dá fora e fala para pessoas 'caçarem sua turma'; veja o que aconteceu

A grande festa de Virginia Fonseca para comemorar seus 50 milhões de seguidores acontecerá em breve e até Leonardo acabou sendo envolvido no evento. Isso porque, o sertanejo tem recebido pedidos para dar convites.

A esposa dele, a empresária Poliana Rocha, então se divertiu ao gravá-lo nesta segunda-feira, 16, falando que várias pessoas estão pedindo para que ele consiga um convite para a festa da mulher de Zé Felipe. Sincero, o famoso logo deu uma resposta direta.

"Vai caçar sua turma, rapaz, vai caçar o que fazer", contou o que anda dizendo para quem pede para ele uma entrada para a celebração de luxo que acontecerá na Casa Fasano, em um bairro nobre de São Paulo.

Ainda nos últimos dias, Leonardo comentou o sucesso da neta Maria Flor. O cantor disse estar morrendo de orgulho e contou que a pequena gosta do contato com os fãs. “Maria Flor esteve nas Bahamas. Conversando com a Margareth, a avó dela. Então, ela estava me explicando ontem que lá nas Bahamas a Maria sentiu falta do glamour. Ela chegada perto do povo e falava ‘oi, flo-flor’, e ninguém interagia com ela. Como o povo não era brasileiro, não interagia com ela. Quando ela chegou ao Brasil, tinha as câmeras, o pessoal ‘Maria Flor, Maria Flor’, ela pulou do colo da babá e saiu correndo, jogando beijo pro povo. Eu não entendo essa menina, não tem nem dois anos de idade”, afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia se preocupa com pedido de Maria Alice para presente de Natal

A primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, é fã de fantasias e super-heróis. Quem segue o casal de famoso sabe que a menina vive vestida de algum personagem e nesta sexta-feira, 13, surpreendeu a mãe ao revelar o que gostaria de presente de Natal.

Usando um macacão verde de um super-herói, a herdeira mais velha da influenciadora digital e do cantor apareceu brincando na brinquedoteca da mansão em Goiânia até que contou para Virginia qual é seu desejo para a data especial. Veja mais o que aconteceu aqui!

Leia também:Questionada, Virginia Fonseca diz por que não posta fotos da primogênita