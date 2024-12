Virginia ganha estátua gigante com seu rosto em festa de 50 milhões

Virginia Fonseca impressiona ao mostrar que foi transformada em uma estátua gigante para enfeitar sua festa de 50 milhões de seguidores

A influenciadora digital Virginia Fonseca já está contando as horas para o início de sua festa luxuosa para celebrar os 50 milhões de seguidores no Instagram. O evento acontecerá na noite desta quarta-feira, 18, em São Paulo, e promete atrair todos os olhares.

Durante a tarde, a estrela foi visitar o local para conferir a decoração e deu um spoiler inusitado nas redes sociais. Virginia revelou que foi transformada em uma estátua gigante.

O rosto dela foi esculpido em uma estátua para enfeitar o local da festa. O rosto dela enorme mostrou a estrela de cabelo solto e com olhar poderoso.

Estátua de Virginia Fonseca na festa de 50 milhões de seguidores

Virginia muda seu método contraceptivo

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou a manhã deste domingo, 15, em um hospital de Goiânia para realizar vários procedimentos. Ela decidiu se internada para fazer a trocar de método contraceptivo sob anestesia e aproveitou para fazer lasers em todo o seu corpo.

A esposa de Zé Felipe usava o método do implante de hormônios para evitar ter mais filhos. Porém, ela teve o efeito colateral de ter sangramento intenso e decidiu mudar o método. Agora, a loira aderiu ao DIU de Mirena e decidiu colocá-lo com anestesia geral.

Como já estaria anestesiada, ela também chamou um especialista em estética para fazer vários tipos de lasers em seu corpo, incluindo tratamentos para o rosto, flacidez, glúteos e bioestimulador.

"Estou indo colocar DIU. Eu parei de sangrar depois que eu reclamei com vocês que eu estava sangrando e tal. Só que o Implanon para a minha enxaqueca não é bom, não é recomendado. Então a Dra Thais perguntou se eu poderia colocar o DIU e eu falei que sim, que seria de boa. Então eu vou tirar o Implanon e vou colocar o DIU de Mirena. Vou aproveitar que estarei sedada e vou fazer laser no rosto e no corpo, são vários, tem uma lista”, disse ela.

