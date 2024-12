Virginia exibe look luxuoso para megafesta de 50 milhões de seguidores

A influenciadora digital Virginia Fonseca realiza a comemoração na Casa Fasano nesta quarta-feira, 18, para celebrar o marco ao lado de famosos

A influenciadora digital Virginia Fonseca celebra, na noite desta quarta-feira, 18, a marca de 50 milhões de seguidores no Instagram ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, amigos e família. A comemoração luxuosa é realizada na Casa Fasano, local de eventos situada na região Cidade Jardim, em São Paulo.

Em uma série de registros, Virginia exibe um vestido all black acompanhado por uma longo tecido bufante em branco. A escolha harmoniza a proposta clássica e elegante da anfitriã. Confira, abaixo, o look completo:

Manuela Scarpa/Brazil News

Virginia Fonseca em festa de 50 milhões de seguidores no Instagram - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Virginia Fonseca mostra make e look para festa de 50 milhões de seguidores por meio do Story do Instagram - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Virginia Fonseca em festa de 50 milhões de seguidores no Instagram - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Para antecipar as novidades da noite, a apresentadora começou dando um spoiler do look e da maquiagem no Story de seu perfil no Instagram. A vestimenta all black e os tons terrosos na make harmonizam a proposta da festa, decorada com itens dourados.

Confira, abaixo, os registros:

Virginia Fonseca mostra make e look para festa de 50 milhões de seguidores por meio do Story do Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca mostra make e look para festa de 50 milhões de seguidores por meio do Story do Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

Decoração da festa!

Lustres e estruturas de metal foram colocados no salão pela equipe responsável - e a empresária ganhou até uma estátua dourada de si. Foram precisos 94 horas de montagem para que o evento se tornasse realidade.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, entre as atrações musicais estão o grupo Menos é Mais, o cantor Nattanzinho, o DJ John, Pedro Sampaio, e é claro, o cantor Zé Felipe.

Poliana Rocha, sogra de Virginia, chegou a compartilhar que o marido, Leonardo, precisou lidar com pessoas pedindo convites para a comemoração cobiçada. “Ele falou que tem um monte de gente ligando para ele pedindo convite da festa da Vi”, relatou nos stories. “Vai caçar a sua turma, rapaz! Vai caçar o que fazer”, divertiu-se Leonardo sobre quem estaria pedindo para ir ao evento.

A marca de 50 milhões de seguidores no Instagram!

Virginia alcançou a marca de 50 milhões de seguidores no Instagram no dia 22 de setembro deste ano. Na ocasião, ela fez um ensaio fotográfico ao lado do marido Zé Felipe e dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também: Virginia Fonseca mostra fotos de sua família com os golfinhos