Festa da filha de Simone Mendes teve chuva de opções de lembrancinhas; veja

Com tema de unicórnio, a festa da filha de Simone Mendes aconteceu na mansão da cantora e contou com 'lojinha' de lembrancinha para os convidados

A festa da filha de Simone Mendes e Kaká Diniz, Zaya Diniz, de quatro anos, aconteceu nesta segunda-feira, 24, na mansão da cantora em São Paulo. No quintal da casa milionária foi montada a comemoração "simples" para poucos convidados.

A decoradora dos famosos, Andrea Guimarães, ficou encarregada pela celebração e surpreendeu a mãe da aniversariante com os detalhes. Atendendo ao pedido de Zaya, a profissional montou todo o cenário rosa com unicórnios de diversos tamanhos.

Além da decoração com balões, bichos gigantes, bolo personalizado e doces, os convidados ainda tiveram a experiência com várias opções de lembrancinhas. Assim como na festa das filhas de Ivete Sangalo, Andrea montou uma lojinha com diversos mimos.

Balinhas em caixinha, chocolate na lata, mochilas, necessaires, chinelos e brinquedinhos para as crianças eram algumas das opções disponíveis para levarem para casa.

Veja as lembrancinhas da festa da filha de Simone Mendes:

Filho de Simone Mendes arrecada mais de R$ 27 mil vendendo brinquedos

O filho de Simone Mendes e Kaká Diniz pegou o gosto pela venda de seus brinquedos. Henry Diniz, de 10 anos, começou a fazer as trocas dos itens por dinheiro após fazer compras escondidas dos pais em um jogo no celular.

Depois de usar o cartão de crédito da cantora e do empresário, o primogênito teve seu celular confiscado com a condição de tê-lo de volta após pagar sua dívida. Para isso, o menino começou a vender algumas de coisas.

Um Ipad, brinquedos e outros objetos foram comercializados pelo jovem, que acabou conseguindo mais de R$ 27 mil, segundo revelado por Kaká Diniz nos últimos dias na rede social. Saiba mais das vendas do garoto aqui!

