BBB 25: João Gabriel e Vitória Strada se divertem ao encenar briga falsa

Vitória Strada e João Gabriel pregaram peça nos brothers do BBB 25 e encenaram briga no Dia da Mentira; assista ao vídeo

Na tarde desta terça-feira, 1, João Gabriel e Vitória Strada encenaram uma briga para pregar uma pegadinha de 1º de abril, o Dia da Mentira, nos brothers do BBB 25 . Depois de combinarem o plano na cozinha, os dois iniciaram a discussão, surpreendendo os colegas de confinamento.

"Não fala comigo, cara. Não dá. Já te falei 20 vezes a mesma coisa. Você está me zoando.", iniciou Vitória. "Você não entende. Você não quer entender.", rebateu João Gabriel, seguindo para a área externa da casa.

"Mas e aí? Eu tenho uma ursa. Qual o problema?", disparou a atriz, que saiu em direção ao banheiro, dizendo que não queria continuar a discussão.

Minutos depois, João Gabriel entrega a brincadeira, e Vitória Strada se diverte com a revelação. "Eles estavam todos acreditando!", disse entre risos.

Assista:

E os brothers caíram na pegadinha de João Gabriel e Vitória Strada. Mas, João Gabriel não aguentou o personagem.🤣 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/gzen9ua4qD — Big Brother Brasil (@bbb) April 1, 2025

Desabafo de Vitória Strada

Na madrugada de domingo, 30, a atriz Vitória Strada desabafou com Diego Hypolito sobre os recentes acontecimentos no BBB 25, da Globo. Durante o papo no Quarto Anos 50, ela reclamou de outro participante, que não teve o novo revelado. Ela disse que quis conversar com o adversário ao longo da noite, mas voltou atrás para não se frustrar.

"Usou argumentos que não eram verdadeiros para cima de mim, me acusando antes de comprovar o que era verdade ou não, e sou eu que fico querendo ir lá conversar. Estou aqui me segurando para não fazer isso", confessou Vitória Strada.

Diego Hypolito, por sua vez, acredita que a amiga deveria aguardar para conversar com o brother, o que Vitória concorda. "Decidi que eu não vou. Porque depois é mais uma frustração. Na primeira oportunidade que ele tiver para gritar comigo, ele vai gritar", afirmou Vitória Strada.

