Paulo Mathias alça novos voos após saída do SBT: 'Trabalhando'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Paulo Mathias abre o jogo sobre retorno à TV aberta e confessa novidades no Youtube após sair do SBT

Em dezembro do ano passado, após 10 meses no SBT, Paulo Mathias (33) anunciou sua saída da emissora de Silvio Santos (1930-2024) e surpreendeu muita gente. Agora, o jornalista está no comando do ‘Além da Notícia’, um programa em seu canal no Youtube com comenta notícias e interage com especialista. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre o projeto e novos rumos após sair da TV aberta.

Com duas edições diárias – uma pela manhã e outra à tarde –, o programa Além da Notícia apresenta os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo, sempre com análises afiadas e participações especiais. Paulo Mathias explica o projeto no Youtube.

"Sempre quis criar algo assim e ele acompanha uma mudança de hábito das pessoas. Hoje a população se informa rapidamente pelo celular e precisa de fontes confiáveis. Esse projeto junta tudo o que mais gosto de fazer", confessa.

DA INTERNET PARA TV ABERTA

Paulo Mathias deixou o SBT após o programa Chega Mais sair do ar no final de dezembro, de forma discreta. O apresentador, Michelle Barros (45) e Regina Volpato (56) – que também comandavam a atração – se abraçaram nos minutos finais da edição e se despediram.

Mathias responde se pretende voltar à TV aberta e confessa estar bastante focado neste projeto com seu canal no Youtube: "Não existe nenhuma negociação no momento. Estou trabalhando muito nesse novo projeto digital".

Formado em administração, Paulo Mathias estreou na comunicação como comentarista na rádio Jovem Pan. Logo tornou-se apresentador e participou de programas como 3 em 1, Os Pingos nos Is e Morning Show, também transmitidos no canal de TV Jovem Pan News. Em 2024, deixou a Jovem Pan e foi contratado pelo SBT para apresentar o Chega Mais, programa matutino de variedades.

Paulo relembra transição para o entretenimento e reforça que pretende seguir unindo suas paixões na profissão: "Foi uma ótima experiência. O Além da Notícia faz uma mistura muito legal do entretenimento com o jornalismo. Vou seguir sempre misturando os dois", finaliza o jornalista Paulo Mathias.

Leia mais em: Paulo Mathias abre o jogo sobre desejo de voltar à TV aberta: ‘Gosto muito da Band’

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: