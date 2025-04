César Tralli 'invade' aniversário de Ana Maria Braga: 'Festa na firma'

O jornalista César Tralli mostrou os bastidores da festa de aniversário da apresentadora Ana Maria Braga, que completou 76 anos

Nesta terça-feira, 1º, Ana Maria Braga completou 76 anos de vida e ganhou uma festa especial no Mais Você, da TV Globo. Após o programa, a apresentadora continuou reunida com sua equipe e recebeu a visita de César Tralli.

O âncora do Jornal Hoje compartilhou em suas redes sociais o momento em que 'invadiu' a festa de aniversário de Ana Maria. Ao chegar no estúdio, ele abraçou a aniversariante e a parabenizou. "Feliz aniversário! Felicidades. Deus te abençoe. Parabéns por tudo. Obrigado por ser quem você é, por ser fonte de inspiração, trazer tanta coisa boa. Te amo, te amo muito, parabéns!", disse o apresentador.

Em seguida, Tralli mostrou um pouco detalhes da festa, que contou com a presença da Carreta Furacão, e brincou sobre as delícias que a apresentadora ganhou para comemorar a data especial. "Se soubesse, não tinha trazido marmita", completou.

Já na legenda, o marido de Ticiane Pinheiro deixou um recado para Ana Maria Braga. "Dia de Festa na Firma. Pelo nosso sorrisão, já dá pra perceber que é celebração pra Ela. Parabéns pelo seu níver, Ana Maria! Que honra trabalhar aqui tão pertinho de você. Felicidades mil! Um milhão de bençãos na sua vida!", escreveu.

Confira:

César Tralli posta clique romântico e se declara para Ticiane Pinheiro

No último domingo, 23, César Tralli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto em clima de romance com a esposa, Ticiane Pinheiro, em Campos do Jordão.

No clique, os apresentadores aparecem sentados em um jardim com várias flores ao fundo, e o âncora do 'Jornal Hoje', da Globo, está dando um beijo no rosto da amada, que comanda o programa 'Hoje em Dia', da Record. "Eu vejo flores em você. Agradeço a Deus pela nossa cumplicidade, pela família que construímos. Pelo nosso amor que regamos a cada dia…", disse o jornalista na legenda. Veja o post!

