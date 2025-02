Simone Mendes se declara em aniversário de 4 anos da filha: 'Nem imagina'

Ela cresceu! A cantora Simone Mendes fez uma homenagem emocionante para a filha caçula, Zaya, que completou 4 anos de vida

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem especial de aniversário à filha caçula, Zaya. A pequena, fruto de seu casamento com o empresário Kaká Diniz, completou 4 anos de vida no último sábado, 22.

Em celebração a data, Simone publicou uma sequência de fotos encantadoras da herdeira em momentos de diversão e lazer. Na legenda, a artista destacou o quanto a família ficou mais completa após a chegada de Zaya.

"Minha princesa, como é lindo ter você aqui. Fruto do nosso amor e a escolha de Deus pra nossas vidas. Você chegou e hoje fazem 4 anos e você nem imagina o quanto representa para todos nós. Eu te amo absurdamente! Mamãe deseja toda felicidade do mundo, que você cresça com saúde, paz alegria e muito Jesus no coração! Te amo meu sol, minha pequenina", escreveu a famosa.

Nos comentários, diversos internautas também celebraram o aniversário de Zaya e deixaram mensagens carinhosas de felicitações à pequena. "Que linda! Viva a Zaya", declarou a modelo Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro. "Que amor, tia", derreteu-se a cantora Preta Gil.

Vale lembrar que além de Zaya, Simone Mendes e Kaká Diniz também são pais de Henry, de 10 anos de idade.

Filho de Simone Mendes arrecada mais de R$ 27 mil vendendo brinquedos

O filho de Simone Mendes e Kaká Diniz pegou o gosto pela venda de seus brinquedos. Henry Diniz, de 10 anos, começou a fazer as trocas dos itens por dinheiro após fazer compras escondidas dos pais em um jogo.

Recentemente, depois de usar o cartão de crédito da cantora e do empresário, o primogênito teve seu celular confiscado com a condição de tê-lo de volta após pagar sua dívida. Para isso, o menino começou a vender algumas de suas coisas; confira mais detalhes!

