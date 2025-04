Jade Magalhães compartilha novas fotos com Luan Santana e a filha: 'Bons momentos'

A influenciadora Jade Magalhães usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, compartilhar momentos com o cantor Luan Santana e a filha do casal

A influenciadora Jade Magalhães usou as redes sociais nesta terça-feira, 01, compartilhar um compilado de fotos do mês de março. Dentre os registros, ela mostrou momentos com o cantor Luan Santana e a filha do casal, Serena, de 3 meses.

Dentre as imagens, ela mostrou seu novo visual. Ela optou por repicar um pouco os fios e mudar a cor dos cabelos, adotando um tom de chocolate com mechas mais claras. Jade também mostrou o bolo e o look de Serena em seu mêsversário, que teve laços como tema, além de uma foto com seu marido e outra de um buquê de flores.

"Março cheio de bons momentos", escreveu ela na legenda da publicação, que foi elogiada pelos fãs. "Você é abençoada", disse uma. "Amo vocês mais que chocolate", comentou outro. "Perfeitos demais", falou uma terceira pessoa.

Veja os registros:

Jade Magalhães revela com quem sua filha com Luan Santana se parece mais

O cantor Luan Santana agitou um estádio em São Paulo com o show de despedida da turnê Luan City The End na noite deste sábado, 29. Nos bastidores do evento, a esposa dele, a influencer Jade Magalhães, comentou a semelhança da filha do casal, Serena, de 3 meses, com o sertanejo.

Em entrevista ao portal Leo Dias, ela confessou que a pequena é a cara do pai. “Ontem ela fez 3 meses, mas ela é linda, saudável, muito feliz e cheia de vida. Uma bebê muito feliz e a gente também está muito feliz porque ela realmente transformou a nossa vida, mas para muito melhor. Gente, ela é a cara do Luan, eu também acho que é a cara dele. Ela tem a minha unha da mão. Ela é linda, muito linda!”, confessou.

