Comentário de Claudia Raia sobre bebê de Thiaguinho divide opiniões

‘Como assim?’: Internautas questionam um comentário inesperado de Claudia Raia na revelação de que Thiaguinho e Carol Peixinho vão ter um filho

No último final de semana, o cantor Thiaguinho e a influencer Carol Peixinho agitaram as redes sociais com a notícia de que esperam o nascimento do primeiro filho. Ela está no início da gravidez e a barriguinha já está crescendo. Com isso, eles a notícia para os fãs com um post nas redes sociais. Porém, o comentário da atriz Claudia Raia chamou a atenção.

Em meio aos comentários desejando felicidades para o casal e o bebê, Claudia Raia reagiu de forma inesperada. Ela disparou: “ Não acredito! Deu certo ”. Rapidamente, os internautas ficaram com as opiniões divididas sobre o motivo do comentário dela.

Alguns especularam que ela estaria levantando rumores sobre uma suposta fertilização in vitro, mas outros julgaram o comentário dela como desnecessário. “Noção passou longe”, disse um seguidor. “Como assim?”, questionou outro. “Desnecessário seu comentário”, afirmou mais um. Enquanto isso, outros defenderam: “Vai ver ela estava fazendo tratamento para engravidar”, cogitou um fã. “Eu também acho que seja isso, até porque a Peixinho já tem 40, primeiro filho é mais difícil de engravidar”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Famosos celebraram a notícia da gravidez

Nos comentários do post de Thiaguinho e Carol Peixinho anunciando a gravidez, vários amigos famosos do casal deixaram mensagens de felicitações. Confira:

Ana Clara: "Awnnnn que liiiindoooss!!!! Deus abençoe essa familia, saúde sempreee!!!!!!". Daiana Garbin: "Que emoção! Parabéns! Que Deus abençoe essa família linda!". Rafael Zulu: "Eu não sei explicar o que eu tô sentindo… só sei que a nossa família tá crescendo e o meu coração está explodindo de amor. Eu vou curtir muito essa gravidez".

Thais Fersoza: "Ooooown seus lindos!!! Deus abençoe imensamente! Se preparem pra maior aventura da vida de vocês!!!!!". Fernanda Paes Leme: "Ahhhhh Muita emoção! Parabéns casal!". Preta Gil: "Parabéns meus amores, essa criança vai trazer ainda mais amor pra essa família linda !!!! Esse bebê meio Soteropolitano meio Paulista que benção!!! Tia Preta já ama". Belo: "Êxtase de alegria pra todos nós! Que amamos muito esse casal maravilhoso! Que DEUS abençoe com muita saúde, pois do restante Vovô Belo vai estar aqui. Amo muito vocês ! Vocês merecem viver o extraordinário! Viva a família TH e Peixinho".

Bruna Biancardi: "Ahhhhhhhhh que alegriaaaaaa". Carolina Dieckmann: "Meu Deus!!!! Que lindoooooooos. Parabeeeeens". Michel Teló: "Preparem-se pro melhor momento da vida! Deus abençoe! Que alegria!!!". Taís Araújo: "Ah, que amor! Saúde pra essa família linda!". Rafa Brites: "Aaaaaaa Maior emoção do mundooooo!! Vem aí pra deixar esse mundo mais lindo Peixinho Barbosa". Tiago Leifert: "Lambari do pagode tá chegando! Amo vês! Parabéns!!!!". Xororó: "Parabéns meu amigo por essa dádiva de Deus!".