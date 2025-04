Especialista avalia dificuldade de Lexa para emagrecer após gravidez: 'Ainda mais desafiador'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Bruno Yamada fala sobre o processo de emagrecimento de Lexa após a artista confessar dificuldade ao "empacar" na balança

Na última segunda-feira (31), Lexa (30) usou suas redes sociais para fazer um desabafo envolvendo seu corpo. A cantora confessou que está enfrentando dificuldades para emagrecer após a gestação de Sofia. Em entrevista à CARAS Brasil, o nutricionista Dr. Bruno Yamada analisa o caso da artista e explica mais detalhes do processo de emagrecimento.

"Após a gravidez, muitas mulheres enfrentam dificuldades para perder peso, e no caso da Lexa, que teve síndrome de HELLP, esse processo pode ser ainda mais desafiador. Essa condição gera um alto nível de inflamação no corpo, impactando o metabolismo e dificultando a recuperação", explica. O especialista ainda pontuou que fatores como cortisol elevado, alterações na tireoide, resistência à insulina, queda de testosterona e GH, e prolactina elevada podem ser algumas das causas.

"Além disso, a Síndrome de HELLP pode prolongar a inflamação, afetar o fígado e tornar o metabolismo ainda mais lento. O caminho para reverter isso passa por uma alimentação anti-inflamatória, controle de carboidratos, sono de qualidade e treino de força. E, claro, sempre recomendo um acompanhamento médico para avaliar hormônios e ajustar estratégias de forma personalizada", acrescenta.

Em seu perfil do Instagram, Lexa destacou que teve muito leite e não amamentou. O processo de emagrecimento para as mulheres após a gestação, mesmo que estejam amamentando ou não, é parecido: "As mães que não amamentam não têm esse gasto adicional com a produção de leite. Nesse caso, a perda de peso dependerá mais do ajuste da alimentação, do controle de calorias e da qualidade da dieta. Em ambos os casos, a chave para o emagrecimento saudável está em organizar a alimentação de forma equilibrada, manter o foco no bem-estar e respeitar o ritmo do corpo".

Além disso, Dr. Bruno Yamada ainda destaca que "empacar" na balança, como relatado pela artista, é normal durante o processo de emagrecimento pós-parto. "Isso acontece porque o corpo se adapta às mudanças, o que pode desacelerar a perda de peso. Fatores como alterações hormonais, retenção de líquidos e estresse também contribuem para esse platô", finalizou.

