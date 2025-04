Franciny Ehlke revela 'truque' usado para conquistar noivo bilionário

A influenciadora Franciny Ehlke contou como conheceu o noivo bilionário e o que fez para atrair o amado: 'Tive certeza'

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke oficializou recentemente seu noivado com o empresário bilionário Tony Maleh. O casal realizou um jantar intimista, que contou com a presença de familiares e amigos, para celebrar o novo passo na relação.

Em entrevista recente ao 'PodDelas', Franciny abriu o coração ao falar sobre a união com Tony e revelou como os dois se conheceram. Juntos desde novembro de 2024, o casal assumiu publicamente o namoro somente no início deste ano.

Ao longo do bate-papo com a apresentadora Tata Estaniecki, a empresária do ramo da beleza ainda revelou um 'truque' usado para atrair o amado para sua vida. De acordo com Franciny Ehlke, a 'lei da atração' foi essencial para encontrar o amor de sua vida .

"Falei que queria alguém que tivesse condições para viajar comigo, no mesmo nível, ter filhos, casar, me respeitar, que fosse alto, moreno. Eu escrevi em um papel, deixei no meio de um caderno", relatou ela. A influencer contou que conheceu Tony Maleh através de sua agência e só engataram o romance tempos depois de já trabalharem juntos.

"A gente se conheceu e bateu a sinergia. Ficamos um tempo sem nos falar, mas eu fui ao escritório dele e disse que estava com uma ideia, apresentei pra ele e assinamos um contrato. Comecei a ir muito no escritório dele, convivia muito. No final do ano [2024], ficamos e sentimos uma energia muito forte. Pela primeira vez eu tive certeza que é ele", declarou a famosa, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Franciny Ehlke (@francinyehlke)

Quem é o noivo de Franciny Ehlke?

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke ganhou um belo presente do noivo, Tony Maleh. O empresário bilionário surpreendeu a companheira em seu aniversário de 26 anos com um helicóptero de luxo personalizado, com direito a um buquê de flores a esperando dentro da aeronave.

A jovem compartilhou o momento especial em suas redes sociais e, claro, despertou curiosidade do público sobre o amado. Que tal saber um pouco mais sobre o noivo de Franciny Ehlke? Confira detalhes!

Leia também: Influencer Franciny Ehlke ganha presente de luxo do noivo bilionário