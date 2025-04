Depois de cena de sunga em Vale Tudo, Cauã Reymond escolhe outro look ir à praia

O ator Cauã Reymond arrancou suspiros dos telespectadores com cena de sunga no primeiro capítulo da novela Vale Tudo. Porém, ele escolheu outro look para dia na praia

O ator Cauã Reymond deu o que falar nas redes sociais por causa de uma cena no primeiro capítulo da novela Vale Tudo, da Globo. Na trama, ele interpreta César, um modelo bonitão que se envolve com Maria de Fátima (Bella Campos). Quando César conheceu a jovem, ele apareceu em uma cena só de sunga na piscina de um hotel. Com isso, as redes sociais foram à loucura com a beleza do artista. Agora, ele foi flagrado na praia, mas com um look diferente.

Em um momento de folga das gravações de Vale Tudo, Cauã foi até uma praia no Rio de Janeiro para tomar um banho de mar e mostrou toda a sua beleza. Nas fotos dos paparazzi, ele surgiu só de bermuda preta enquanto tomava o seu banho de mar.

Veja as fotos dele na praia:

Cauã Reymond na praia - Foto: Dan Delmiro / AgNews

Cauã Reymond com a filha

O ator Cauã Reymond aproveitou a tarde deste domingo, 23, ao lado de sua filha, Sofia, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Ele e a herdeira foram acompanhar uma partida de tênis em um torneio no Rio de Janeiro.

No evento, os dois fizeram uma foto juntos enquanto faziam biquinho na hora do clique. Ele compartilhou o post nas redes sociais e os fãs ficaram impressionados com o tamanho da pré-adolescente.

Vários internautas elogiaram Sofia e se surpreenderam com o quanto ela cresceu nos últimos tempos. “Gente, quanto tempo eu dormi? Que linda”, disse um seguidor. “Ela está uma mocinha”, comentou outro. “Enorme”, comentou mais um.

