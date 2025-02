Filho de Simone Mendes arrecada mais de R$ 27 mil vendendo brinquedos

Após fazer compras em jogo sem permissão, filho de Simone Mendes vende seus brinquedos e consegue alto valor; veja o que aconteceu

O filho de Simone Mendes e Kaká Diniz pegou o gosto pela venda de seus brinquedos. Henry Diniz, de 10 anos, começou a fazer as trocas dos itens por dinheiro após fazer compras escondidas dos pais em um jogo.

Depois de usar o cartão de crédito da cantora e do empresário, o primogênito teve seu celular confiscado com a condição de tê-lo de volta após pagar sua dívida. Para isso, o menino começou a vender algumas de coisas.

Um Ipad, brinquedos e outros objetos foram comercializados pelo jovem, que acabou conseguindo mais de R$ 27 mil, segundo revelado por Kaká Diniz nos últimos dias na rede social.

“O Henry já ultrapassou mais de 27 mil reais de faturamento sozinho. ‘Ah, Kaká, mas ele é filho de famoso’. Não importa, cada um atira com as armas que tem. Ele está sozinho vendendo, não estou fazendo por ele. Então, ele tem tido a percepção e o gosto por trabalhar, faturar e correr atrás do resultado. Ele quer continuar vendendo e sabe que o dinheiro vai para o bolso dele”, compartilhou o esposo da sertaneja.

É bom lembrar que Henry Diniz vendeu seu Ipad por uma alta quantia para o influenciador Carlinhos Maia. Para conseguir a venda, o menino fez uma negociação, dando alguns brindes para o empresário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaka Diniz (@kakadiniz)

O que aconteceu com Simone Mendes?

Simone Mendes esclareceu, nesta quinta-feira, 30, detalhes do procedimento que realizou nos últimos e sobre a pequena pausa para a sua recuperação. A cirurgia deve-se para “harmonizar o processo de emagrecimento”.

“Isso não vem do dia para a noite; eu perdi mais de 30kg. E tinham uns detalhezinhos que precisavam de ajustes. Eu tinha uma flacidez de coxa terrível e nada resolvia, porque o excesso de peso que eu tive, e a perca dele, fizeram com que a firmeza da pele não voltasse. Mas só pra deixar vocês cientes, que estou aqui em off, tranquilinha por conta da cirurgia e que, por sinal, foi bem grande. Então, estou aqui de repouso”, explicou a irmã de Simaria. Confira!

Leia também: Kaká Diniz declara amor por Simone Mendes e opina sobre ser conhecido como marido da cantora