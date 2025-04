Diogo Nogueira chama atenção ao compartilhar foto antiga com cabelo: ‘É real’

O cantor Diogo Nogueira, de 43 anos, que é careca, compartilha foto antiga com cabelo e impressiona os fãs nas redes sociais; confira!

Apesar de ser 1º de abril, não é pegadinha! O cantor Diogo Nogueira, de 43 anos, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto de sua adolescência em suas redes sociais, na qual aparece com cabelos cacheados. O visual, muito diferente do seu estilo atual, já que é careca, chamou a atenção dos fãs. A imagem causou grande repercussão, gerando uma série de comentários elogiosos e divertidos.

"Foto que parece de 1º de abril, mas é real (um dia eu tive cabelo)", comentou o artista, aproveitando a data marcada pelo Dia da Mentira. Os internautas não deixaram de reagir: "Lindo desde sempre", elogiou um seguidor. Um usuário comentou: "O cara parece descendente dos gregos e romanos, muito bonito". Outro acrescentou: "Muito bonito!". Até Paolla Oliveira, sua namorada, entrou na brincadeira e comentou o post com emojis de risada chorando e um coração.

Confira como Diogo Nogueira era com cabelo:

Diogo Nogueira fala sobre se teria um relacionamento aberto

O cantor Diogo Nogueira estreou no GNT em um programa de culinária, o Diogo na Cozinha. Na ocasião, o artista deu uma entrevista ao Gshow e falou sobre seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira, com quem está desde julho de 2021.

Sempre muito apaixonado e esbanjando química, o casal gera curiosidade e o famoso comentou se eles têm uma relação aberta. Além disso, Diogo Nogueira explicou que se considera casado com a global, que estará no remake de Vale Tudo.

"Nossa relação é fechada. Levamos como brincadeira o lance da marmita. Não tem marmitinha. Respeito a todos e a quem gosta de fazer isso. É um direito de cada um, mas são escolhas. Eu não faria”, confessou ao Gshow.

