Filhas de Ivete Sangalo têm festão com tema duplo e loja de lembranças; veja

Para seus sete anos, filhas de Ivete Sangalo, as gêmeas Helena e Marina, ganham festão luxuoso e detalhes do evento impressionam; confira

As filhas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Helena e Marina, completaram sete anos e ganharam um grande evento para a data. Na rede social, a organizadora de festas dos famosos, Andrea Guimarães, mostrou detalhes da celebração com decoração feita em dois temas.

Apesar de bem diferentes, os personagens, Sonic e Lilo Stitch, foram colocados no mesmo espaço de forma harmoniosa. Para isso, a decoração foi feita em cores parecidas, mas cada uma inspirada em cada desenho escolhido por cada menina.

Marina optou pela animação da Disney e Helena escolheu Sonic. Além de personagens imensos, bolos e doces também fizeram parte dos cenários. Outro ponto que chamou a atenção na festa, que aconteceu em Salvador, na Bahia, foram as lembrancinhas.

Como de costume, Andrea Guimarães, que nos últimos dias fez o evento para as gêmeas de Fabiana Justus, montou uma "loja de lembrancinhas", onde os convidados encontraram mais de uma opção de mimo para levarem para casa.

No aniversário das filhas de Ivete Sangalo, as pessoas puderam levar desde chocolates, balinhas, bolinhos, joguinhos, velas, chinelos, bolsinhas, tela de pintura e até gloss feito na hora.

Confira as lembrancinhas da festa das filhas de Ivete Sangalo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Guimaraes (@andreaguima5)

Filhos de Ivete Sangalo encantam em rara aparição com o pai

Os filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady encantaram ao surgirem em cliques raros compartilhados pela cantora. Celebrando o Dia dos Pais, a famosa postou os registros dos três herdeiros com pai.

No primeiro clique, o primogênito, Marcelo Sangalo, de 14 anos, apareceu olhando para o lado juntamento com os pais. No segundo, o amado da apresentadora surgiu agarradinho com as caçulinhas, as gêmeas Helena e Maria.

Leia também:Ivete Sangalo impressiona ao mostrar seu armário de toalhas personalizadas