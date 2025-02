Médico explica como é e quanto custa a cirurgia de Simone no rosto

Em entrevista exclusiva na CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Carlos Tagliari explica como é o lifting temporal, que é a cirurgia que Simone Mendes realizou

A cantora Simone Mendes realizou uma cirurgia estética em seu rosto há poucos dias e mostrou a cicatriz em uma foto nas redes sociais. A estrela realizou o procedimento de lifting temporal para melhorar a aparência da pele na região dos olhos. Para saber mais sobre os detalhes do procedimento, a CARAS Brasil conversou com o cirurgião plástico Dr. Carlos Tagliari, que explicou como é feita a cirurgia, quais são os riscos, quem pode realizar e também qual é o preço médio do procedimento .

O que é o lifting temporal?

O lifting temporal é uma cirurgia estética e serve para melhorar a sensação de queda da cauda da sobrancelha. “É realizado na parte mais lateral do rosto. Ele tem um efeito muito bom sobre a parte final da sobrancelha, conhecida como cauda da sobrancelha. O lifting temporal eleva essa cauda, o que ajuda a corrigir uma das queixas mais comuns dos pacientes: a queda natural da sobrancelha ao longo dos anos. Esse processo pode criar uma dobra na pele da pálpebra, conferindo um aspecto de flacidez ao rosto. Embora o procedimento tenha um efeito muito bom nessa região, seu impacto sobre a pele da pálpebra é menor", contou o médico.

O procedimento tem o resultado duradouro. "O resultado do lifting temporal é duradouro, mas não permanente. Com o tempo, a paciente poderá precisar de uma cirurgia de pálpebras, como a blefaroplastia, para remover o excesso de pele", declarou.

A cirurgia deixa uma cicatriz discreta no paciente. "A cicatriz varia conforme a técnica utilizada. Alguns profissionais realizam o corte mais próximo da testa, enquanto outros preferem posicioná-lo um pouco dentro do couro cabeludo. De qualquer forma, a cicatriz costuma ser discreta e pouco visível, não trazendo prejuízos estéticos significativos", afirmou ele, que ainda destacou que a recuperação é simples. "A recuperação desse procedimento é rápida e praticamente indolor. O corte é discreto, não exige curativos e, na maioria dos casos, não causa hematomas significativos".

Qual é o preço?

O Dr. Carlos Tagliari contou que o preço médio do lifting temporal é de R$ 30 mil . "O preço do lifting temporal varia, mas, geralmente, é um pouco mais alto que o da blefaroplastia, por ser uma técnica mais complexa. O valor total gira em torno de R$ 30.000, podendo ser maior ou menor dependendo do hospital e da equipe médica", afirmou.

Quem pode e quem não pode fazer o procedimento?

De acordo com o Dr. Tagliari, o lifting temporal não é indicado para todo mundo . Isso porque os seus efeitos podem não ser satisfatórios em alguns grupos de pessoas. "Ele é mais indicado para pacientes jovens, que não apresentam excesso significativo de pele na região, pois, caso contrário, pode ser necessário um corte cirúrgico mais invasivo. Quando bem indicado, o procedimento proporciona um arqueamento e elevação da sobrancelha, trazendo harmonia ao rosto. No entanto, em pacientes com idade mais avançada ou com maior flacidez na pele da pálpebra, o resultado pode não se manter satisfatório. Portanto, o lifting temporal é recomendado para alguns casos específicos, mas não para todos, pois pode gerar resultados insatisfatórios em determinados pacientes ", afirmou.

O médico ainda completou: "Geralmente, ele é realizado em conjunto com outras cirurgias, como a blefaroplastia ou o lifting facial. Ele é mais adequado para pacientes que apresentam queda na cauda do supercílio, pois sua principal função é elevar essa área, reduzindo a flacidez lateral e proporcionando um resultado mais harmonioso quando combinado com outras técnicas cirúrgicas".

Além disso, em alguns casos, a blefaroplastia é a mais indicada. "Se a principal preocupação da paciente for o excesso de pele na pálpebra, a blefaroplastia costuma ser a melhor opção, pois, mesmo deixando uma cicatriz, ela proporciona um resultado mais eficaz e duradouro", afirmou.

Quais são os riscos?

Antes de se submeter ao procedimento cirúrgico, o paciente deve escolher um bom profissional para evitar riscos indesejados. "O principal risco estético desse procedimento é a assimetria. Dependendo da experiência e do senso estético do cirurgião, pode ocorrer um levantamento excessivo da sobrancelha, resultando em um aspecto artificial ou desconforto ao fechar os olhos. O contrário também pode acontecer, com um lado ficando mais elevado que o outro", afirmou o cirurgião plástico, e completou: "Já em relação à saúde, os riscos são baixos, especialmente quando o procedimento é realizado por um profissional experiente, que conhece bem a anatomia da região. No entanto, é essencial ter cuidado, pois existem nervos que passam pela área e são responsáveis pela movimentação da testa".

Simone mostra a cicatriz do lifting temporal - Foto: Reprodução / Instagram

