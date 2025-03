Vladimir Brichta celebra seu aniversário com festa simples em casa

Veja como era o bolo de aniversário de Vladimir Brichta, que celebrou seu aniversário em casa e ao lado da esposa, Adriana Esteves

O ator Vladimir Brichta completou 49 anos de idade no último final de semana e celebrou de forma intimista. Ele reuniu sua família e alguns amigos em sua casa no Rio de Janeiro e comemorou de forma simples.

Na mesa, ele cantou Parabéns com um bolo pequeno e simples. A mesa foi enfeitada apenas com flores amarelas.

As imagens foram compartilhadas por amigos nas redes sociais e mostraram Vladimir ao lado da esposa, a atriz Adriana Esteves. Além disso, entre os convidados estavam os atores Murilo Benício e João Vicente de Castro.

Vale lembrar que Brichta está longe das novelas desde que atuou em Renascer, de 2024, na Globo. Além disso, ele esteve no elenco da série Pedaço de Mim, da Netflix.

Vladimir Brichta fala sobre ex-marido da esposa

Durante sua participação no programa 'Papo de Segunda' exibido pelo GNT, o ator Vladimir Brichta surpreendeu ao revelar seus sentimentos pelo cineasta Marco Ricca, ex-marido de Adriana Esteves. Em um show de maturidade, o artista prestou uma homenagem emocionante ao antigo companheiro de sua esposa.

O assunto surgiu quando Vladimir descreveu a dinâmica da família no programa. Para quem não sabe, os atores são pais de Vicente, de 15 anos, mas também têm herdeiros de relacionamentos anteriores. A atriz é mãe de Felipe Ricca, de 23 anos, fruto do antigo casamento com Marco Ricca, enquanto o artista é pai de Agnes, de 26 anos, de uma relação anterior com Gena Karla.

Vladimir contou que mantém um relacionamento exemplar com o ex-marido da esposa, por conta do filho deles: "Acho que deu certo, que o Marco, com quem tenho uma relação maravilhosa, um dia falou: 'Preciso te dizer uma coisa: 'Eu te amo'". Fiquei surpreso, e ele completou: "Não tenho como não te amar, porque meu filho te ama", revelou.

Assim que recordou a declaração do cineasta, Vladimir também decidiu prestar uma homenagem e aproveitou que estava em rede nacional para declarar seus sentimentos verdadeiros pelo ex-marido da esposa: "Marco, eu também te amo", o artista finalizou mandando um beijo, demonstrando que não guarda ressentimentos do antigo casamento da mulher.

