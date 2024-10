Camila Campos celebra 3 anos da filha mais velha com festinha temática

A cantora gospel Camila Campos e Léo Zagueiro realizaram uma festinha em celebração aos 3 anos da primogênita; veja fotos

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais na noite de terça-feira, 22, para dividir com os seguidores alguns registros especiais do aniversário da filha mais velha, Bela. A pequena, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Leo Zagueiro, completou 3 anos de vida e ganhou uma festinha temática para celebrar a data.

Por meio de seu Instagram oficial, Camila abriu um álbum de fotos da família no evento. Esbanjando fofura, a aniversariante posou ao lado dos pais e da irmã caçula, Sofia, de quase 3 meses.

Nas imagens, é possível perceber detalhes da decoração, que teve como tema a animação Frozen. A pequena aproveitou a festa ao lado de familiares e amigos. "3 anos da Bela", escreveu Camila Campos na legenda da publicação.

Além dos cliques, a cantora gospel também compartilhou um vídeo de momentos especiais da comemoração, que contou com apresentação de personagens do filme infantil. "Obrigada a cada um que participou desse momento tão especial para nós e a todos que estão nos acompanhando por aqui também! Feliz aniversário, Bela!", declarou a artista.

Vale lembrar que Camila Campos está em tratamento contra um câncer avançado de mama e, por isso, precisou utilizar uma cadeira de rodas na festa. No início de outubro, a cantora contou ao público, com muita alegria, que seu cabelo já estava crescendo novamente.

Para quem não acompanhou, ela descobriu a doença em julho deste ano, quando estava na reta final de sua segunda gravidez. Para iniciar o tratamento o mais rápido possível, Camila precisava dar à luz Sofia. A bebê nasceu saudável no fim do mesmo mês.

Confira imagens da festa da filha de Camila Campos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Campos (@camilacamposp)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Campos (@camilacamposp)

Camila Campos lamenta não amamentar a filha caçula

Recentemente, a cantora gospel Camila Campos separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores. Por meio de seu Instagram oficial, a artista abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para responder.

Em uma das questões, Camila falou sobre a amamentação da filha caçula, Sofia, de 2 meses à época. A artista, então, explicou que não pôde amamentar a bebê devido ao tratamento contra o câncer; confira mais detalhes!

Leia também: Camila Campos conta como descobriu o câncer e relembra primeiro sintoma