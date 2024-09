Em luta contra o câncer, Camila Campos lamenta não amamentar a filha caçula

A cantora gospel Camila Campos contou que não foi liberada pelos médicos para amamentar a filha caçula: 'Fiquei triste por um tempo'

A cantora gospel Camila Campos tirou um tempo no último domingo, 29, para conversar um pouco com os seguidores. Por meio de seus stories no Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para responder.

Em uma das questões, Camila falou sobre a amamentação da filha caçula, Sofia, de 2 meses. A pequena nasceu de 33 semanas após a cantora receber o diagnóstico de câncer de mama avançado já no final da gestação.

Camila Campos, então, explicou que não pôde amamentar a bebê. "Por causa do tratamento, infelizmente não pude amamentar a Sofia. Fiquei triste por um tempo, mas Deus já trouxe paz ao meu coração sobre isso", disse a artista.

Além de Sofia, ela também é mãe de Bela, de 2 anos. As meninas são frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro. Tanto a primogênita quanto o marido a acompanharam no hospital durante os quase 50 dias de internação.

Após o nascimento da caçula, Camila Campos permaneceu mais algum tempo na unidade de saúde por conta do tratamento contra o câncer. Em agosto, ela finalmente recebeu alta e seguiu com os cuidados em casa. Recentemente, a cantora gospel celebrou a última sessão de radioterapia.

Camila Campos fala sobre amamentação - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Campos (@camilacamposp)

Camila Campos conta como descobriu o câncer

A cantora gospel Camila Campos separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua saúde. Diagnosticada com câncer de mama avançado, ela está em tratamento desde julho deste ano.

Ao longo do bate-papo, a artista contou como descobriu a doença e relembrou os primeiros sintomas. De acordo com a cantora, tudo começou com uma forte dor na coluna. Como estava na reta final da segunda gravidez, Camila explicou que o nódulo no seio já não era mais detectável ao toque; confira mais detalhes!