Camila Campos conta como descobriu o câncer e relembra primeiro sintoma

Em tratamento contra um câncer de mama, a cantora gospel Camila Campos explicou como descobriu a doença: 'Exames estavam em dia'

A cantora gospel Camila Campos separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua saúde. Diagnosticada com câncer de mama avançado, ela está em tratamento desde julho deste ano.

Em seus stories no Instagram, Camila abriu uma caixinha de perguntas para responder algumas dúvidas enviadas pelo público. Ao longo do bate-papo, a artista contou como descobriu a doença e relembrou os primeiros sintomas.

De acordo com a cantora, tudo começou com uma forte dor na coluna. Como estava na reta final da segunda gravidez, Camila explicou que o nódulo no seio já não era mais detectável ao toque.

"Qual foi o primeiro sintoma que você sentiu? Seus exames estavam em dia?", questionou uma seguidora. Ela, então, respondeu: "Eu apenas senti dor na coluna, muita dor na coluna, de chorar! Meus exames estavam em dia, mas o nódulo do seio era imperceptível ao toque, ainda mais porque minha mama já estava cheia de leite".

Em seguida, através de um vídeo, Camila Campos explicou melhor o primeiro sintoma da doença. "O único sintoma que eu tive foi muita dor na coluna, muita dor. Eu tinha crises de gritar de dor, mas na coluna. Então, estávamos achando que era algo específico na coluna", disse ela.

E completou: "E no seio não tinha nada, um coração ou lesão, nada. Tanto é que o nódulo no seio é imperceptível ao toque, muito pequeno. Mas, o câncer caiu na corrente sanguínea e fez um estrago na coluna, e foi esse o único sintoma que eu tive".

Camila ainda contou que não possui histórico da doença em sua família. "Minha mãe nunca apresentou quadro de câncer, nem minha avó. Nós não tínhamos nenhuma antecedência de parentes com histórico de câncer. Estamos vendo que as coisas estão mudando um pouco", relatou.

Por fim, a cantora gospel ressaltou a importância de priorizar a saúde e manter os exames em dia, ainda que não exista sintoma algum. "Volto a falar, é para procurarmos ajuda, independente da idade ou do histórico familiar. Se você pode e tem acesso, faça os exames e se mantenha em dia, porque isso pode fazer toda diferença no diagnóstico", concluiu.

Vale lembrar que Camila Campos deu à luz Sofia, sua segunda filha, poucos dias após se internar no hospital. A pequena é fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro. Os dois também são pais de Bela, de 2 aninhos.

