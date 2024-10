Em tratamento contra o câncer, Camila Campos celebra crescimento do cabelo

A cantora gospel Camila Campos revelou que seu cabelo já começou a crescer novamente; artista luta contra um câncer de mama

A cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 2, para dividir com os seguidores uma novidade. A artista, que está em tratamento contra um câncer de mama, contou que seu cabelo já começou a crescer novamente.

Por meio de seus stories no Instagram, Camila compartilhou uma nova foto ao revelar a notícia. "Cabelinhos crescendo por aqui", celebrou a cantora na legenda. A cantora ainda aproveitou o momento para comentar sobre o exame de prevenção contra a doença.

"Já fez seu autoexame da mama?", questionou Camila Campos. Recentemente, a artista comentou com o público que estava ansiosa para a chegada do mês de outubro, conhecido como 'outubro rosa', para reforçar a importância do diagnóstico precoce em relação ao câncer de mama.

Camila Campos mostra cabelo crescendo - Reprodução/Instagram

Para quem não acompanhou, a cantora gospel descobriu a doença em julho deste ano, quando estava na reta final de sua segunda gravidez. Para iniciar o tratamento o mais rápido possível, Camila precisava dar à luz Sofia. A bebê nasceu saudável no fim do mesmo mês.

Após a chegada da filha caçula, ela começou o tratamento contra o câncer e permaneceu cerca de 45 dias internada no hospital. Atualmente, Camila Campos já está em casa e, em setembro, revelou que realizou a última sessão de radioterapia.

Além de Sofia, Camila também é mãe da pequena Bela, de 2 anos. As duas meninas são frutos de seu casamento com o ex-jogador de futebol Léo Zagueiro.

