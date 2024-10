Arthur Aguiar realiza festa de aniversário para a filha: 'Construir memórias'

O ator Arthur Aguiar exibiu detalhes da festa temática de aniversário feita especialmente para a filha, Sophia Cardi; confira

Filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, a pequena Sophia Cardi comemorou a chegada de seus 6 anos de vida em dose dupla! Após ganhar um festão de aniversário da mãe, foi a vez do ator e cantor surpreender a herdeira com uma celebração temática bastante especial.

Neste domingo, 27, por meio de seu Instagram oficial, Arthur compartilhou com os seguidores um vídeo onde mostra detalhes do evento em família. Nas imagens, a aniversariante aparece ao lado do pai, da madrasta, Jheny Santucci, do irmã caçula, Gabriel, e da avó paterna, Kátia Aguiar.

Para celebrar a data comemorativa da primogênita, Arthur Aguiar preparou uma festa belíssima com o tema Jardim das Fadas, com direito a bolo personalizado e decoração com bastante flores, borboletas e balões.

Esbanjando fofura, Sophia usou um vestido lilás com asas de fada. "Era pra ser só um bolinho, já que a ideia era comemorar mesmo no parque [...]. Muito obrigado a cada um de vocês que estão me ajudando a construir memórias eternas com a minha filha!", declarou o campeão do BBB 22 na legenda da publicação.

Vale lembrar que Arthur Aguiar viajou com a família para Santa Catarina para celebrar o aniversário de 6 anos da filha. No sábado, 26, eles aproveitaram o dia ensolarado em um resort com muita diversão.

Confira detalhes da festa de Sophia, filha de Arthur Aguiar:

Maíra Cardi deixa comentário sobre Arthur Aguiar após polêmica

Recentemente, Sophia, filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, completou seis anos de vida. A life coach realizou uma festa luxuosa para a pequena e a ausência do ator chamou a atenção nas redes sociais.

Por outro lado, Arthur levou a herdeira para comemorar a data especial no parque Beto Carrero, localizado em Santa Catarina. O famoso tem compartilhado diversos momentos de diversão ao lado de Sophia e Maíra Cardi fez questão de deixar um comentário nas redes, encerrando a polêmica; confira detalhes!

