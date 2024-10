Maíra Cardi comemora o aniversário da filha com festa luxuosa

A influenciadora digital Maíra Cardi comemorou o aniversário de seis anos da filha, Sophia, com uma festa luxuosa em Campinas, São Paulo

Maíra Cardi comemorou o aniversário de seis anos da filha, Sophia, com uma festa luxuosa em Campinas, São Paulo. A menina é fruto de seu relacionamento com o ator e ex-BBB Arthur Aguiar, que não foi visto na celebração.

O evento contou com a presença de familiares e amigos, incluindo o marido da influenciadora digital, Thiago Nigro, o filho mais velho dela, Lucas Cardi, e teve como tema o personagem Stitch, do filme Lilo & Stitch. Além disso, a festa também teve detalhes praianos, incluindo muita areia, uma piscina com bolinhas na cor azul, pranchas de surf e muitos outros brinquedos.

Confira:

Arthur Aguiar resgata momentos especiais em aniversário de 6 anos da filha

Arthur Aguiar usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante feita especialmente para a filha mais velha, Sophia Cardi. A pequena, fruto de seu antigo casamento com a coach Maíra Cardi, completa 6 anos de vida nesta sexta-feira, 18.

Em seu Instagram oficial, Arthur publicou um vídeo com diversas ocasiões marcantes ao lado da herdeira, incluindo momentos de quando ela ainda era uma bebê. Ao longo do registro, o famoso mostrou imagens do crescimento da pequena até os dias atuais.

"Parece que foi ontem que você chegou na minha vida… Acho que eu nunca desejei tanto alguma coisa como eu desejei você. Eu escolheria um milhão de vezes ser seu pai. Filha, eu desejo que Deus continue te abençoando, cuidando de você em cada detalhe, te dando saúde e fazendo com que você seja cada vez mais feliz!", escreveu ele em um trecho. Veja o post completo!