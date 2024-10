Arthur Aguiar mostra a comemoração do aniversário da filha com Maíra Cardi

Arthur Aguiar mostrou como foi a comemoração do aniversário de seis anos de Sophia Cardi Aguiar, sua filha com a coach Maíra Cardi

O cantor e influenciador Arthur Aguiar organizou sua própria comemoração de aniversário de seis anos da filha, Sophia Cardi Aguiar, que é fruto de seu antigo relacionamento com a coach Maíra Cardi, e viajou com a família para celebrar em um resort em Santa Catarina. Neste sábado, 26, ele usou as redes sociais para compartilhar detalhes do momento.

Em seu perfil no Instagram, Arthur compartilhou um vídeo mostrando como foi o dia de diversão. "Que dia INCRÍVEL vivemos ontem! Impossível descrever em palavras o quanto eu fico feliz em ver a minha filha feliz… Ver ela se divertindo, brincando, sorrindo, não tem preço!! Muito obrigado a todos que me ajudaram a fazer tudo isso se tornar possível!!! Em especial a cada pessoa que faz parte da equipe do parque, vocês são MARAVILHOSOS!!", elogiou.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Ela se divertindo ao lado do seu pai. Ele é um paizão. A felicidade dela é contagiante. Que lugar maravilhoso! Ele foi certeiro!", disse uma. "O sorriso da Sophia é inexplicável... Ela está curtindo demais", comentou outra. "O vídeo é tão gostoso que a gente quer assistir por mais tempo. Que pena que acaba", opinou uma terceira.

Arthur Aguiar viaja para celebrar aniversário da filha

Nesta sexta-feira, 25, Arthur compartilhou o início das comemorações, mostrando que decidiu pegar um avião com toda a família para comemorar o aniversário da filha. Acompanhado da namorada, a empresária Jhenny Santucci, do filho caçula Gabriel, e da aniversariante Sophia, o ator prometeu proporcionar dias inesquecíveis.

E Maira Cardi deixou um comentário na publicação:"Meu Deus, como ela está feliz! Ela merece todo amor do mundo, somos muito gratos por ela receber tanto amor! Espero que ela aproveite muito essa festa linda e o passeio! Parabéns", escreveu ela nas redes sociais.

