Nadja Haddad mostra novas fotos e detalhes do aniversário de 1 ano do filho

A apresentadora Nadja Haddad compartilhou novas fotos da festa de um ano do filho, José, fruto do casamento com o político Danilo Joan

A apresentadora Nadja Haddad reuniu os amigos e familiares na última sexta-feira, 25, para celebrar o primeiro ano de vida do filho, José, fruto do casamento com o político Danilo Joan. E na noite deste domingo, 27, ela compartilhou um novo álbum de fotos do dia especial.

Nos cliques, ela e o marido aparecem sorridentes com o pequeno no colo. "1 ano do José. O nome carrega fé, “Deus acrescenta e multiplica” e com a sua chegada o mundo ganhou mais cor, esperança, bençãos e ousadia. José, um nome simples, mas que reflete a grandeza de um menino tão feliz e forte. Não foi só uma festividade, foi um momento de devoção e gratidão a Deus, José é um milagre que tivemos a oportunidade de testemunhar e registrar com tanto amor", diz a legenda da publicação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Studio Fonte (@studiofonte)

Discurso emocionante e homenagem ao gêmeo falecido

No sábado, 26, ela publicou em sua rede social um vídeo com momentos emocionantes da noite. Na publicação, ela compartilhou trechos dos discursos que celebraram a vida de José, um verdadeiro símbolo de força e resistência. Nascido prematuro, com apenas 5 meses de gestação,ele passou os primeiros meses de vida na UTI Neonatal. Durante esse período, ele perdeu seu irmão gêmeo, Antônio, que não resistiu às complicações da prematuridade. Ele foi homenageado por meio de uma flâmula.

"Estamos vencendo, filho! Celebramos o 1º ano do nosso José da melhor maneira, consagrando a vida dele à Jesus, honrando e exaltando o nome do Senhor! Jesus Cristo sempre será o nosso convidado de honra! Foi puro transbordo de emoção e gratidão! É pra quem sentiu o amor de Jesus em seu coração ontem, é só o começo, Deus mais ainda para derramar sobre sua vida!", ela escreveu na legenda.

Leia também: Nadja Haddad vibra com conquista do filho prematuro: ‘Evolução'