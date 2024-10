Arthur Aguiar se pronuncia sobre ausência em festa da filha com Maíra Cardi

O ator Arthur Aguiar explicou o motivo de não ter ido à festa de aniversário da filha; evento foi organizado por Maíra Cardi

Filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, a pequena Sophia Cardi ganhou uma belíssima festa de aniversário no domingo, 20, em celebração a chegada de seus 6 anos de vida. As fotos do evento luxuoso foram compartilhadas através das redes sociais da coach, responsável pela organização.

Um detalhe, no entanto, acabou chamando atenção dos internautas: a ausência de Arthur no local. Após o ocorrido ganhar proporções na web, o ator e cantor rompeu o silêncio e se pronunciou a respeito do assunto.

Em conversa com o portal LeoDias, Arthur Aguiar deu a entender que não recebeu convite para a festa da herdeira mais velha. "Acho que essa pergunta tem que ser feita para quem organizou a festa, não?", declarou ele ao veículo.

Sophia Cardi completou 6 anos de vida na sexta-feira, 19, e ganhou uma declaração emocionante do pai. Em seu Instagram oficial, Arthur publicou um vídeo com diversos registros especiais ao lado da pequena, incluindo a época em que ela ainda era bebê.

"Parece que foi ontem que você chegou na minha vida… Acho que eu nunca desejei tanto alguma coisa como eu desejei você. Eu escolheria um milhão de vezes ser seu pai. Filha, eu desejo que Deus continue te abençoando, cuidando de você em cada detalhe, te dando saúde e fazendo com que você seja cada vez mais feliz!", escreveu o famoso em um trecho da legenda,

Vale lembrar que, em julho deste ano, Arthur Aguiar e Maíra Cardi se envolveram em uma polêmica após viralizar um vídeo de Sophia falando sobre o celular de um dos funcionários da residência do pai. Na época, o ex-casal chegou a trocar farpas na web, alegando que a herdeira possui "duas criações" diferentes após a separação.

Como foi a festa da filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi?

A festa de aniversário de seis anos de Sophia contou com a presença de familiares e amigos, incluindo o marido de Maíra Cardi, Thiago Nigro, o filho mais velho dela, Lucas Cardi, e teve como tema Stitch, do filme Lilo & Stitch. Além disso, a festa também teve detalhes praianos, incluindo muita areia, piscina de bolinhas, pranchas de surf e muitos brinquedos; confira detalhes!