Veja as fotos do quarto de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer

Prestes a dar à luz, Viih Tube finaliza a decoração do quarto do filho caçula, Ravi. Conheça os detalhes do local nas novas fotos

A influenciadora digital Viih Tube e o ex-BBB Eliezer já estão com tudo pronto para o nascimento de Ravi, segundo filho deles. Tanto que eles já decoraram o quarto de bebê do herdeiro e escolheram um tema intergaláctico.

O ambiente foi inspirado na galáxia e conta com vários detalhes que remetem ao espaço sideral, desde o enxoval até a arte nas paredes. O projeto é da arquiteta Taís Cordeiro e foi feito para ser ambiente lúdico e funcional para acompanhar o crescimento de Ravi na infância.

O local foi decorado com cores vibrantes, como azul, laranja, mostarda e cinza, e com um painel com planetas e iluminação especial. No teto, a equipe pintou constelações que formam o nome do bebê.

Viih Tube e Eliezer também são pais de Lua, de quase 2 anos.

Veja as fotos do quarto de bebê na galeria abaixo:

Ensaio de gestante

Há poucos dias, a influenciadora digital Viih Tube compartilhou fotos do seu ensaio de gestante, em que aparece exibindo o barrigão de sua segunda gravidez com Eliezer. Os dois, que já são pais de Lua, de um ano, aguardam a chegada de Ravi.

Na legenda, Viih Tube, que está com 33 semanas, declarou: "Meu mundo ficou todo azul, e eu me sinto tão leve e amada por você meu filho". Nas imagens, ela aparece posando nua, com o cabelo solto e coberta de borboletas azuis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Leia também: Viih Tube relata principais diferenças entre as duas gestações: 'Opostas'