Viih Tube rebate críticas sobre seu parto e sua aparência: 'Muito triste'

Após passar por uma cesária de emergência e aparecer na rede social, Viih Tube rebate comentários sobre seu parto e aparência

Após dois dias da chegada de seu segundo filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digital Viih Tube se pronunciou nesta quarta-feira, 13, ao ver alguns comentários sobre sua aparência pós-parto e sobre seu trabalho de parto ter durado 19 horas.

A empresária começou falando sobre não ter tido tempo e condição de se arrumar por ainda estar se recuperando. "Primeiro: 'meu deus, ela tá acabada', gente, 19 horas de trabalho de parto e eu ainda não pude lavar o cabelo, porque a pressão tava caindo então vou tomar um banho bom agora, deixa eu ser feia só uns dias", iniciou.

Em seguida, a ex-BBB rebateu sobre ter ficado quase 20 horas para ter um parto normal e acabar tendo que passar por uma cesária. "Pois é, gente que o ó, o que eu mais queria era ter conseguido normal, tanto que eu fiquei 19 horas, mas eu não ia arriscar de jeito nenhum o meu filho ou eu, depois eu vou contar o que aconteceu, as intercorrências que tiveram, mas eu fui direto para cesária",contou sobre ter chegado no expulsivo, aos 10 cm, mas por segurança acabar na operação.

Viih Tube também rebateu os comentários sobre ter fingido que precisava de uma cesária. "Gente, você acha que eu ia chegar até o expulsivo e não ia expulsar o bebê, não tipo, teve que ser, foram coisas perigosas e visíveis que tava dando alo errado, tive que sair correndo mesmo, tanto que quase tivemos que ir pra UTI, quanto eu quanto o Ravi, mas graças a deus não precisou, mas chegou a reservar sala pro Ravi", disse e prometeu que explicará tudo com detalhes.

"Eu tava querendo viver o parto normal, porque eu vivi uma cesária e não foi tão legal, então tipo eu queria ver qual experiência seria melhor, da mesma forma que tem gente que tem medo do parto normal, tem gente que tem medo da cesária e gente, de verdade, eu amei viver a experiência do parto normal, fiquei muito triste no final que não deu", falou que mesmo assim gostou muito do que vivenciou.

"Eu não achei assim a dor do fim do mundo, tem um momento que você vai pra partolândia, que realmente a dor é muito forte, mas aí eu pedi a analgesia, aí controlei e continuei, tive esse privilégio, então foi muito tranquilo o período que eu estava tentando", relatou que apesar de não ter conseguido o parto normal até o fim, ela gostou do que passou.

Ainda nesta terça-feira, 12, Viih Tube emocionou ao postar fotos de seu trabalho de parto e revelar com quem Ravi se parece. Ela revelou que Lua, sua primogênita, ainda não conheceu o irmão, mas que o encontro acontecerá nesta quarta-feira, 13.

Eliezer fala sobre o nascimento do filho com Viih Tube

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer apareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 12, para falar sobre a emoção com o nascimento do segundo filho, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube. Nos stories do Instagram, ele contou que a esposa está bem e descansando após muitas horas de trabalho de parto.

Ele contou que Viih Tube continua no hospital, mas está tudo bem. "Ravi nasceu. Estou indo para casa ficar um pouco com a Lua porque ainda estamos no hospital. Vocês perguntaram da Viih, se ela está bem e está ótima. Não apareceu porque está descansando, foram muitas horas de trabalho de parto",disse ele.

