Viola Davis se juntou aos artistas que vibraram com o ouro de Rebeca Andrade e usou as redes sociais para parabenizar a ginasta brasileira; veja

Após Rebeca Andrade levar a medalha de ouro no solo das Olimpíadas de Paris 2024, Viola Davis se juntou às celebridades que vibraram pela conquista da ginasta. Nesta segunda-feira, 5, a atriz usou as redes sociais para homenagear a atleta e, inclusive, se arriscou no português.

"Eu celebro você, Brasil! REBECA!!! Você é uma luz!", disse a atriz na legenda da publicação, em português. Na sequência, ela elogiou Simone Biles e Jordan Chiles pelas medalhas de prata e bronze, respectivamente, além de elogiar a reverencia feita no pódio. "Esta é a imagem mais bonita de espírito esportivo, respeito e amor", escreveu Viola.

Vale lembrar que, com a conquista do ouro, Rebeca Andrade se isolou como maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis pódios. Ela superou Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco.

E no sábado, 3, Rebeca conquistou a medalha de prata na modalidade salto, onde disputou contra a norte-americana Simone Biles, vencedora do ouro com 15,300. Já na disputa por equipes, a ginasta brasileira ajudou o time brasileiro a ganhar o bronze, além de conquistar a prata no individual geral.

Rebeca Andrade já recebeu declaração de Viola Davis

Na última quinta-feira, 1, Rebeca Andrade entrou para a história esportiva brasileira ao conquistar a medalha de prata na categoria de individual geral nas Olimpíadas de Paris 2024. Após se tornar a primeira mulher brasileira a conquistar quatro medalhas em Jogos Olímpicos, a jovem de 25 anos usou as redes sociais para homenagear seu treinador, Francisco Porath Neto, e foi surpreendida com uma declaração de Viola Davis.

Em meio a diversos famosos que vibraram pela conquista de Rebeca, a atriz americana Viola Davis deixou uma mensagem de carinho à atleta, se arriscando, inclusive, na língua portuguesa. "Eu te amo, Rebeca!! Congratulations ['parabéns', em português]", escreveu a estrela de How to Get Away with Murder.