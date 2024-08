Conquistando ouro no solo da ginástica artística, Rebeca Andrade expressou orgulho por fazer parte de um pódio composto por mulheres negras; confira

Nesta segunda-feira, 5, Rebeca Andrade conquistou o primeiro ouro da Ginástica brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024. E este feito marcou um momento histórico não só para o Brasil, mas para a representatividade dentro do esporte. É a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos que o pódio da ginástica artística é composto apenas por mulheres negras.

Enquanto Rebeca levou medalha de ouro, enquanto as norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles conquistaram prata e bronze, respectivamente. O pódio composto por atletas negras em uma Olimpíada ocorreu pouco tempo após um feito semelhante ter acontecido no Campeonato Mundial da modalidade, em outubro do ano passado.

No Mundial de Antuérpia, na Bélgica, a competição no individual geral contou com duas atletas que também fizeram história em Paris: Biles conquistou o primeiro lugar, Rebeca ficou em segundo, e a norte-americana Shilese Jones garantiu o terceiro lugar.

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 5, a ginasta brasileira ressaltou que repetir este feito em uma Olimpíada, onde os olhos do mundo inteiro estão acompanhando, é uma grande demonstração de força e potencial dos negros, além de ser capaz de incentivar outras pessoas.

"A gente tinha feito isso no Mundial, e poder repetir isso agora em uma Olimpíada, onde o mundo inteiro está vendo a gente é mostrar a potência dos negros, mostrar que, independente das dificuldades, a gente pode, sim, fazer acontecer. Porque ou as pessoas aplaudem, ou elas engolem. E a gente está aqui mostrando que é possível. Eu estou muito orgulhosa", iniciou.

"Eu me amo, eu amo a cor da minha pele. Mas também não me fecho só nisso. Eu sei que tem vários outros pontos da Rebeca, tem vários outros pontos da Jordan, da Simone, de várias atletas, não só da ginástica, mas atletas negras. E é poder incentivar e continuar mostrando que talvez seja um pouco mais difícil para você, mas é o teu sonho. Ninguém tem o direito de falar 'não' para você. A gente conseguiu provar isso.", completou Rebeca Andrade.

Vale lembrar que, além da ginasta, outra mulher negra levou o ouro nesta Olimpíada: a judoca Bia Souza, que foi destaque em sua modalidade.

