Em homenagem para treinador, Rebeca Andrade recebe declaração de Viola Davis

Após ganhar medalha de prata no individual geral, Rebeca Andrade foi surpreendida por comentário de Viola Davis enquanto homenageava treinador

Nesta quinta-feira, 1, Rebeca Andrade entrou para a história esportiva brasileira ao conquistar a medalha de prata na categoria de individual geral nas Olimpíadas de Paris 2024. Após se tornar a primeira mulher brasileira a conquistar quatro medalhas em Jogos Olímpicos, a jovem de 25 anos usou as redes sociais para homenagear seu treinador, Francisco Porath Neto, e foi surpreendida com uma declaração de Viola Davis.

"Eu te amo! Obrigada por fazer acontecer mais uma vez! O melhor treinador do mundo!", declarou a ginasta em seu perfil oficial no Instagram.

Em meio a diversos famosos que vibraram pela conquista de Rebeca, a atriz americana Viola Davis deixou uma mensagem de carinho à atleta, se arriscando, inclusive, na língua portuguesa. "Eu te amo, Rebeca!! Congratulations ['parabéns', em português]", escreveu a estrela de How to Get Away with Murder.

Vale ressaltar que Rebeca subiu no pódio recentemente ao conquistar a medalha de bronze na modalidade em grupo junto com Jade Barbosa, Flavia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira.

Agora, considerando a edição anterior, a ginasta brasileira acumula quatro medalhas, ultrapassando Fofão, do vôlei, e Mayra Aguiar, do judô, ambos com três medalhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Qual é o salário da ginasta Rebeca Andrade?

A ginasta Rebeca Andrade é uma das grandes estrelas do esporte e se destacou nas Olimpíadas de Paris 2024. Em sua carreira no Brasil, a atleta faz parte da equipe do Flamengo e recebeu um bom salário para se dedicar ao esporte.

De acordo com o Jornal O Globo, Rebeca recebe cerca de R$ 20 mil em seu contrato atual com o Flamengo, que deve ser renovado depois das Olimpíadas, já que vencerá em dezembro de 2024.

Além disso, a atleta recebe a Bolsa Atleta do governo brasileiro, que paga entre R$ 5 mil e R% 15 mil para os profissionais que chegam ao pódio. Rebeca Andrade também recebe o patrocínio de várias marcas. Ela tem contratos com cerca de 12 marcas atualmente, o que totaliza um faturamento de R$ 400 mil.