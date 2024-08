Olimpíadas 2024: Rebeca Andrade ganha medalha de prata no salto

A ginasta Rebeca Andrade conquistou o segundo lugar na modalidade salto e ganhou medalha de prata; Simone Biles venceu o ouro

A ginasta Rebeca Andradesegue fazendo história nas Olimpíadas de Paris 2024! Neste sábado, 3, a atleta conquistou a medalha de prata na modalidade salto, onde disputou contra a norte-americana Simone Biles, vencedora do ouro com 15,300.

A brasileira somou 15,100 nos dois saltos e ficou em segundo lugar. A americana Jade Carey conquistou o bronze, com 14.466. Vale lembrar que esta é a terceira medalha de Rebeca na capital francesa.

Em disputa por equipes, a ginasta ajudou o time brasileiro a ganhar o bronze, além de conquistar a prata no individual geral - onde Simone Biles também ficou com o ouro. Com isso, Rebeca Andrade soma cinco medalhas olímpicas.

Vale lembrar que a brasileira ainda terá mais duas finais nos Jogos Olímpicos de Paris. Na manhã (horário de Brasília) da próxima segunda-feira, 5, a ginasta disputa a trave e, em seguida, tentará a medalha no solo.

AVISA: REBECAAA ANDRADEEE É PRATA NO SALTO INDIVIDUAL!!! 🥈 MAIS UMAAA PRA NOSSA MUSA!!! ELA É A MAIORAAAL 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 #GlôNasOlimpíadas#JogosOlímpicos#Paris2024pic.twitter.com/iq8Sp3rVj8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 3, 2024

A tranquilidade de quem ganhou mais uma medalha! Rebeca Andrade é só orgulho e felicidade!!! 💖👌 #GlôNasOlimpíadas#JogosOlímpicos#Paris2024pic.twitter.com/uLo7e6JKhR — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 3, 2024

Simone Biles fala sobre Rebeca Andrade às vésperas de disputa

A atleta Simone Biles surpreendeu o público ao publicar um novo vídeo em suas redes sociais onde aparece elogiando Rebeca Andrade, com quem disputou neste sábado, 3, a modalidade do Salto. Ao longo do registro, a ginasta descreveu a brasileira como sua 'maior adversária atualmente'.

Na gravação, Simone aparece se arrumando enquanto conversa com os seguidores a respeito da final individual de ginástica artística. Sincera, a norte-americana não poupou elogios à Rebeca nas competições.

"Vou falar para vocês. A Rebeca é boa, mano, tipo... Ela é boa. E eu diria que ela é minha maior adversária. Temos pontuações muito parecidas, em geral, e eu não tenho uma competição como essa há algum tempo", declarou a estrela do time norte-americano.

"Eu estou muito feliz de competir com ela. Ela é muito doce e superou algumas lesões. "Então, tê-la de volta aqui é incrível. Estou animada e será bom", completou ela. Vale lembrar que, antes do início das Olimpíadas 2024, em seu documentário que está sendo gravado para a Netflix, Simone revelou temer enfrentar Rebeca Andrade nos Jogos de Paris.