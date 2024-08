Olimpíadas: Rebeca Andrade supera Simone Biles e leva ouro na final do solo

A ginasta Rebeca Andrade segue fazendo história nas Olimpíadas de Paris 2024 e garantiu mais uma medalha de ouro para o Brasil

Mais uma vitória do Brasil! A ginasta Rebeca Andrade segue fazendo história nas Olimpíadas de Paris 2024 e garantiu mais uma medalha para o Brasil. Nesta segunda-feira, 05, ela se despediu das Olimpíadas de Paris com uma medalha de ouro no solo.

Poucas horas após ficar em quarto na final de trave, a brasileira realizou uma apresentação sólida, embalada por uma mistura das músicas “End of Time”, de Beyoncé, e “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta, e conquistou uma nota de 14.166.

Simone Biles, favorita ao ouro na disputa, ficou em segundo lugar com 14.133. A também estadunidense Jordan Chiles fechou o pódio com 13.766.

Com isso, Rebeca Andrade se isolou como maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis pódios. Ela superou Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco.

E no sábado, 3, Rebeca conquistou a medalha de prata na modalidade salto, onde disputou contra a norte-americana Simone Biles, vencedora do ouro com 15,300. Já na disputa por equipes, a ginasta brasileira ajudou o time brasileiro a ganhar o bronze, além de conquistar a prata no individual geral.

Rebeca Andrade faz revelação inusitada sobre preparação para as Olimpíadas

Rebeca Andrade surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação inusitada sobre como se prepara para as suas apresentações nas Olimpíadas de Paris-2024. Ela disse que antes de performar nos aparelhos da competição, fica pensando nas comidas que pretende fazer quando voltar para casa.

A confissão aconteceu quando a ginasta foi entrevistada pela jornalista Karina Alves, do site GE, da Globo. "O que passa na tua cabeça no momento em que você tá aquecendo, que você está se preparando para a prova?", quis saber a repórter.

A atleta, então, respondeu com muita sinceridade. "Eu tava viajando na maionese", brincou ela. "Eu tava pensando nas receitas que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil", revelou.