Sobrinha de Ayrton Senna fala sobre presença de Galisteu em série

Série sobre Ayrton Senna na Netflix é alvo de comentários por causa do ‘pouco tempo de tela’ para Adriane Galisteu e a sobrinha dele se pronuncia

A série sobre a vida e a carreira de Ayrton Senna na Netflix, chamada Senna, está dando o que falar sobre os fãs do piloto de Fórmula 1. Um dos temas mais comentados é a representação da apresentadora Adriane Galisteu na história. Ela aparece por pouco tempo em cena, o que foi alvo de questionamentos na internet. Porém, a sobrinha de Senna, Bianca Senna, falou sobre a decisão da família em retratar o último namoro dele na série.

Em entrevista no Splash UOL, a sobrinha foi questionada sobre como a família decidiu retratar o último namoro dele, que morreu enquanto vivia o romance com Galisteu. Então, ela defendeu que a história da série não é sobre os amores que ele viveu.

"O foco da história não é o lado romântico do Ayrton, porque não é isso que fez a história dele ser relevante, do tamanho que ele é para o Brasil e o mundo. Ele teve namoradas, e estava, sim, namorando com a Adriane naquela época. Então a gente tratou isso com naturalidade dentro do enredo em que estávamos pensando. É uma pena que as pessoas fiquem com essa preocupação tão grande com relação a isso, porque não foi por isso que o Ayrton virou quem ele é. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Ele teve estes relacionamentos, e infelizmente morreu muito cedo. Ele poderia ter seguido uma relação, ter tido filhos. É uma pena, porque eu acho que ele seria um ótimo pai", disse ela.

A participação da família de Senna na série

Ainda na entrevista, Bianca Senna comentou sobre a influência da família na forma como a história de Senna foi contada na série. Ela contou que todos participaram ativamente para ficar fiel ao que ele era. "Foi um período intenso. A gente participou da construção de todos os roteiros, de todas as aprovações. Tinha parte de figurino - são pessoas reais, que representam minha avó, minha mãe - como era o estilo da casa? Eles não sabiam. A gente tinha que trazer muitas referências, como fotos de infância, para deixar o mais próximo possível da realidade. O Ayrton era uma pessoa muito privada. Então o que as pessoas conhecem dele é o que aparecia nas corridas, né... e nas entrevistas. O que é muito diferente da vida normal dele. O Gabriel [Leone] me ligava várias vezes para perguntar: "Como o Ayrton reagiria aqui?"", disse ela.

E completou: "A gente foi ver a série quando ainda não estava pronta, no final de maio. "Maratonamos" os seis episódios e foi incrível, eu não parava de chorar. A série é linda".