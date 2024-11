Pâmela Tomé detalha preparação para viver Xuxa em 'Senna': 'Muito intenso'

Em entrevista para à CARAS Digital, a atriz Pâmela Tomé falou sobre interpretar a apresentadora Xuxa Meneghel na minissérie 'Senna', da Netflix

No dia 29 de novembro estreia na Netflix a minissérie 'Senna', que mostrará a história do piloto da Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994), que sofreu um trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o GP de San Marino, e teve sua morte confirmada horas depois no Hospital Maggiore, em Bolonha.

Além de sua trajetória no esporte, a produção retrata, de forma ficcional, mas baseado na realidade, a vida pessoal de Ayrton Senna (Gabriel Leone), que além de ter sido casado com Lilian Vasconcellos (Alice Wegmann), um amor da infância, também namorou celebridades como as apresentadoras Xuxa Meneghel (Pâmela Tomé) e Adriane Galisteu (Julia Foti).

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Pâmela Tomé falou sobre ter sido escolhida para interpretar Xuxa, que namorou o piloto entre 1988 a 1990, e os desafios de viver essa personagem, que segundo ela, "tem uma memória afetiva em diferentes gerações".

Como foi o teste para o papel?

Pâmela Tomé confessou que ficou muito empolgada para fazer o teste quando soube da minissérie. Desde criança, a atriz ouvia comentários sobre se parecer com Xuxa, o que fez com que ela tivesse ainda mais vontade de conseguir o papel.

"Foi muito doido, porque eu queria muito fazer essa personagem, eu já sabia que estava rolando os testes, e eu queria muito fazer. O teste chegou para mim e eu me preparei muito", contou ela, explicando que antes desse trabalho estava muito triste devido à morte de sua avó. "No começo do ano passado eu tinha perdido a minha avó, eu tinha passado por um momento muito triste e tinha saído um pouco do meu peso, que eu considero legal para mim, então quando surgiu o teste, eu me preparei e emagreci quatro quilos", relatou.

"Depois eu tive essa confirmação de que eu iria fazer a Xuxa e eu emagreci mais ainda para fazer a personagem. Eu lembro muito quando me ligaram, eu fiquei uma semana muito emocionada, agradecendo aos céus, chorando de gratidão, alegria e de tudo que eu tinha nas mãos, por viver a Xuxa Meneghel, uma grande honra viver essa personagem", afirmou.

Quando era mais nova, a mãe de Pâmela costumava fazer o mesmo penteado da eterna 'Rainha dos Baixinhos' na filha, e algumas fotos dela de criança foram colocadas na minissérie. "As pessoas me falavam que eu parecia com ela, falavam para a minha mãe desde pequena. Minha mãe tem uma foto minha pequena que ela prendia o meu cabelo [para cima] e fazia book, porque eu comecei como modelo, e elas foram para o cenário, é muita alegria isso. Então eu queria fazer a Xuxa, queria muito essa oportunidade", explicou.

Preparação para a personagem

Para viver Xuxa Meneghel na minissérie 'Senna', Pâmela Tomé passou por uma intensa preparação. "Eu tive um processo de muita imersão para viver essa personagem, foi um processo artístico muito bonito. Eu olho para ele com muito amor, porque realmente foi um processo muito bonito. Eu tive dinâmicas com a minha preparadora de elenco, preparação vocal com uma fonoaudióloga, fizemos muitos ensaios para chegar nesse lugar do corpo da Xuxa, dessa maneira de andar, dançar, ensaios de coreografia de momentos das nossas cenas", revelou.

A atriz, que já tinha perdido peso após a morte de sua avó, precisou emagrecer um pouco mais para viver a personagem. "Eu tive uma alimentação muito específica para fazer a Xuxa, eu emagreci muito e tive esse cuidado durante todo o processo", relatou, explicando que o novo trabalho foi importante para que ela voltasse a olhar para si. "Passei por esse período da perda da minha avó, que era uma pessoa que eu amo muito e que mexeu comigo, e eu dei uma descuidada, eu voltei para mim nesse processo todo."

Além de ficar com um corpo parecido com o de Xuxa, Pâmela mudou o visual e também viu todos os trabalhos da apresentadora daquela época. "Fizemos toda a caracterização fiel à imagem dela dos anos 80 e 90. Eu retocava a raiz todo o tempo, a franjinha eu cortei... Foi um trabalho muito intenso, de muita imersão, de um estudo infinito, incansável. Eu assisti todos os filmes da Xuxa, eu escutei todas as músicas dela, assisti ela em cada momento, desde antes do Clube da Criança, da carreira dela de modelo, as primeiras capas de revista, da Manchete, tudo", confessou.

Qual foi a cena marcante da série?

Uma dos momentos icônicos que aparece na minissérie é quando Ayrton Senna participa do 'Xou da Xuxa', especial de fim de ano, em 1988. Na ocasião, Xuxa Meneghel dá vários beijinhos no rosto do piloto da Fórmula 1. Pâmela contou que essa cena é bastante especial, pois além de ter sido feita no teste para entrar no elenco da produção, ela foi a última a ser gravada.

"Assisti muito essa cena, inclusive, é a cena do meu teste. E foi muito lindo, porque essa foi a primeira cena em que eu me conecto com essa personagem e foi a minha última cena a ser gravada. Foi muito bonito, porque foi muito simbólico, fazer essa cena no teste e depois encerrar com essa cena, com esse momento marcante", contou.

Pâmela Tomé (Xuxa) e Gabriel Leone Ayrton Senna) na minissérie 'Senna'

Foto: Alan Roskyn e Guilherme Leporace/Netflix

Pâmela Tomé e Gabriel Leone

Foto: Alan Roskyn e Guilherme Leporace/Netflix

Apesar de viver Xuxa Meneghel na minissérie da Netflix, Pâmela Tomé não conhece a apresentadora pessoalmente. Ela contou que já teve a oportunidade de marcar presença no mesmo evento que a artista, e mesmo não tendo contato, esse momento ficou marcado em sua memória.

"Eu não conheço a Xuxa ainda, eu quero muito conhecê-la. Eu tenho uma imagem muito nítida na minha cabeça, eu a vi uma vez na minha vida, eu acredito que ela não me viu, mas eu a vi. Foi em um desfile no Rio de Janeiro, em um hotel, e eu tenho essa imagem na minha cabeça de quando ela chegou no evento, uma rainha."

"E ela chega e todos ficam impactados com a presença dela, e ela passa na minha frente e eu lembro exatamente como se ela estive na minha frente agora, e é o único momento que eu a vi na minha vida [de perto], que eu senti essa energia, e que pude ver como as pessoas reagem e olham para ela", recordou.

Desafios de interpretar Xuxa Meneghel

Pâmela Tomé também descreveu como foi interpretar Xuxa nesse trabalho. "Você interpretar uma pessoa que tá viva, que tá aqui fazendo sucesso, continuando sua carreira, marcando e fazendo história. Tudo foi um grande desafio, eu acredito que viver essa personagem é um dos maiores desafios da minha carreira, eu quis ser muito fiel, meu estudo foi nos detalhes, no jeito dela, na maneira de falar, na voz, que é uma voz muito marcante. Acho que o grande desafio é porque a Xuxa tem uma memória afetiva muito grande nas pessoas, em diferentes gerações, e esse lugar é muito lindo", analisou.

"Me marcou muito durante as filmagens quando as pessoas me viam caracterizada de Xuxa, o olhar delas para mim, porque mexia nas histórias e nos sentimentos e na infância delas, isso era muito lindo, as pessoas me olhavam e falavam: 'Xuxa'. Alguém cantava uma música, o outro falava uma frase que ela dizia. Ela impactou uma geração e cada um tem uma lembrança, uma música, um filme, cada um me contava uma história, me trazia um momento que marcou e isso tudo foi muito rico para minha construção. Esse projeto todo é feito em equipe, de mãos dadas e só quem estava ali sabe o que vivemos, eu tenho certeza que foi muito forte para muitas pessoas ali. Eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa minissérie, tô vivendo um momento muito único, muito feliz", completou.

Assista ao trailer da minissérie:

