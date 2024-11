Adriane Galisteu comenta homenagens a Ayrton Senna: 'Emocionante'

Adriane Galisteu relatou emoção com as homenagens feitas para o piloto e ex-namorado Ayrton Senna no Autódromo de Interlagos

Adriane Galisteu usou as redes sociais no domingo, 3, para comentar sobre as homenagens direcionadas a Ayrton Senna (1960-1994) durante o Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. A apresentadora é ex-namorada do piloto de Fórmula 1.

Em seu Instagram oficial, Adriane resgatou uma foto especial ao lado de Senna e completou a sequência de registros com uma imagem do piloto em um de seus carros. Ao final do carrossel, a comandante de 'A Fazenda 16', da Record TV, selecionou um clique do britânico Lewis Hamilton.

O piloto deu voltas em Interlagos com a McLaren MP4/5B, com a qual Ayrton Senna conquistou o bicampeonato mundial, em 1990. "Um domingo emocionante, foram tantas homenagens lindas, até a chuva foi pra você, e a trilha sonora não podia ser outra…", escreveu a famosa na postagem, selecionando a música Two Hearts, de Phil Collins.

Nos comentários, diversos internautas e amigos pessoais de Galisteu deixaram mensagens carinhosas à apresentadora, ressaltando o amor entre ela e Senna. "Tenho certeza que ele tem um orgulho danado de você", declarou uma seguidora. "Foi inesquecível, você é nossa memória viva do Senna", disse outra. "Você fez muita diferença na vida dele e hoje foi um dia para lá de especial", falou uma terceira.

Na sexta-feira, 1, Adriane Galisteu marcou presença no treino aberto do GP de São Paulo, acompanhada do marido,Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio, de 13 anos. Ao chegar, ela esbanjou simpatia e aproveitou para posar em frente ao mural de homenagem a Ayrton Senna, fazendo um coração com as mãos em sinal de carinho pelo piloto e ex-namorado.

Adriane Galisteu revela vontade de se encontrar com irmã de Ayrton Senna

Ayrton Senna morreu há 30 anos, mas até hoje a vida do famoso piloto de Fórmula 1 gera curiosidade. Adriane Galisteu viveu um relacionamento com o ídolo na reta final de sua vida, mas ao que parece a apresentadora não tem contato com a família de Ayrton.

Durante o documentário Barras Invisíveis, do Universal+, Adriane comentou que tem vontade de se encontrar com Viviane Senna, irmã de Ayrton. "Estava ali com uma dor que não cabia dentro de mim. Se a Viviane Senna tocar meu telefone agora e pedir para tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá", disse.

Vale lembrar que Adriane Galisteu não foi convidada para participar do documentário Senna por Ayrton, produzido pela Globoplay.

